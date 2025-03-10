Almanya'dan Türk hemşirelere büyük tuzak. „Sağlık sektöründe hemşire açığımız var“ diyerek Türkiye’den hemşire getiren Almanya, bir çoğunu „Hemşire yardımcısı, hasta bakıcı“ olarak çalıştırmaya başladı.

Üstelik Türk hemşirelerin eğitimi, Almanya’dakilerden daha iyi ve daha üst seviyede. Almanya’da hemşirelik için, bizdeki meslek liseleri gibi 3 yıllık meslek eğitimi yapılırken, Türk hemşireler liseden sonra üniversitelerin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümünden lisans derecesi ile mezun oluyor. Türkçe bilgisi ile Almanya'daki göçmen ailelere de daha fazla yardımcı olabilen Türk hemşireler şokta.

HASTAYLA BİLE İLGİLENEMİYORLAR

Almanya Türk hemşirelerin diplomalarını tanımadığı için, Almanya’ya büyük hayallerle giden çok sayıda Türk hemşire sıkıntı yaşıyor. Hemşire yardımcısı yapılanların maaşları da düşük oldu ve hastalarla da gerektiği gibi ilgilenmelerine izin verilmiyor. Ankara’nın konuyu Almanya ile görüşmesi ve diplomaların karşılıklı tanınmasında adımlar atması gerekiyor.

NİTELİKLİ GÖÇMENİ ETKİLİYOR

AB’ye katılım süreci bir türlü bitmeyen Türkiye, özellikle bazı mesleklerdeki diplomaların ve Türk ehliyetlerinin tanınması ile vatandaşlarına büyük sıkıntı yaşatıyor. Almanya ve diğer AB üyesi ülkelere, yasal izinle giden eğitimli Türkler de bu sorunları en çok hissedenlerin başında geliyor. TIP Fakültesi diplomaları da tanınmadığı için, dil sorununu aşamayan bir çok Türk doktor olumsuz etkileniyor, bazıları da Almanya’dan çaresiz dönmek zorunda kalıyor.