Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7. Zirvesi, 15 Ekim 2026 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de toplandı.

2024–2026 dönem başkanlığını yürüten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde gerçekleşen oturumlara İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog da katıldı. Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

Toplantıda İsrail Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında ise dikkat çeken anlar yaşandı. Konuşma sırasında Türk, İran, Kuveyt ve Pakistan heyetleri toplantı masasını terk etti.

Katar, BAE ve Bahreyn heyetleriyle birlikte salonda kalarak Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını dinledi.

AZERBAYCAN'DAKİ ZİRVE OLAYLI BAŞLADI

Tepki, toplantıya damgasını vurdu. İsrail'in bölge ülkeleriyle yaşadığı diplomatik gerginlik zirve öncesine de yansıdı.

Middle East Eye'ın haberine göre İsrail Cumhurbaşkanı, Azerbaycan'a gidebilmek için bir Azerbaycan Havayolları uçağına binerek İsrail uçaklarına kapatılan Türk hava sahasından geçti.

Olay, Herzog'un Azerbaycan'da indiği uçağın görüntüleriyle ve FlightRadar24 verileriyle doğrulandı. Herzog konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

CICA ZİRVESİNDE NELER KONUŞULDU?

1992 yılında kurulan ve 28 üye devlete sahip olan teşkilat, Asya kıtasında barış, güvenlik ve istikrarı sağlamaya dönük güven artırıcı önlemleri koordine eden hükümetler arası bir platform.

Bakü Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirvede bölgesel güvenlik, transit ulaştırma koridorları ve ekonomik ortaklıklar ele alınıyor.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, dönem başkanlıkları süresince CICA’nın kurumsal yapısını güçlendirme ve çok taraflı mekanizmaları geliştirme hedefine odaklandıklarını bildirdi.