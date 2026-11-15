Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, teknik direktörlük kariyerine Hollanda'nın amatör liglerinde başladı. Eminent Boys'un başına getirilen 42 yaşındaki eski futbolcu, ilk maçında Odysseus’91 deplasmanında 3-1'lik galibiyet elde etti. Geçen sezon beşinci ligde şampiyon olan Eminent Boys, yeni sezonda Dördüncü Amatör Lig'deki ilk yedi karşılaşmasında üç galibiyet alabildi. Kulüp yönetimi, Türk teknik direktör Mustafa Talha ile yollarını ayırmasının ardından görevi Hollanda Milli Takımı'nda 134 kez forma giyen Sneijder'e verdi. KARDEŞİ RODNEY KARARDA ETKİLİ OLDU Kulübün teknik komitesinde görev yapan Rodney Sneijder, ağabeyinin takımın başına getirilmesinde önemli rol oynadı. Wesley Sneijder hafta içinde takımla antrenmanlara katıldı. Yardımcı ekibinde Türk antrenör Kamil Aydın ile Marvin Dauvillier de yer alıyor.

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