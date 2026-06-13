Türkiye’nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU), "Meysu" markasının kullanım hakları üzerinden Meyepa Marketing ile yaşanan hukuki krizde dev bir finansal iddiayla karşı karşıya kaldı. Şirket, kendisine ve ana ortağı Gülsan Gıda'ya yöneltilen devasa talebe ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Meysu Gıda tarafından yapılan özel durum açıklamasında, marka haklarına ilişkin devam eden ihtilafta karşı taraf olan Y.Ö., hissedarı olduğu Meyepa Marketing Pazarlama A.Ş. ve aile yakını D.Ö. tarafından şirkete bir ihtarname gönderildiği belirtildi. Gönderilen ihtarnamede yer alan alacak ve tazminat talebinin toplamda 50 milyon 262 bin 62 dolar gibi astronomik bir seviyede olduğu ifade edildi.

"İDDİALAR ASILSIZ VE KÖTÜ NİYETLİ"

Gelen ihtarı sert bir dille reddeden Meysu Gıda yönetimi, iddiaların hiçbir hukuki ve somut dayanağı olmadığını vurguladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gönderilen ihtarnamede, geçmişi 15 ila 20 yıl öncesine dayanan olaylar kasıtlı çarpıtılarak haksız, hukuksuz, mesnetsiz ve soyut iddialara dayalı ve hiçbir şekilde şirketimize karşı dava konusu edilmemiş olan toplam 50 milyon 262 bin 62 dolar tutarlı alacak ve tazminat talebi olduğu iddia edilmektedir."

MİKTAR KRİTİK EŞİĞİ AŞTIĞI İÇİN KAMUOYUNA DUYURULDU

Meysu Gıda, iddiaların "mantık dışı" olmasına rağmen neden resmi bir KAP açıklaması yapmak zorunda kaldıklarını ise finansal kurallarla açıkladı.

Açıklamada, "Her ne kadar iddialar asılsız, soyut ve mantık dışı olsa da ihtarnamede kasıtlı ve kötü niyetli olarak ileri sürülen tutarın, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamın yüzde 10'undan fazla olması nedeniyle işbu özel durum açıklaması yapılmaktadır" denildi.

Meyepa tarafından daha önce açılmış olan bir davanın halihazırda Yargıtay’da temyiz incelemesinde olduğu belirtildi. Meysu Gıda, bu hukuki süreçten borsa yatırımcılarının ve şirket operasyonlarının etkilenmemesi adına erken bir önlem aldı. Şirketin ana ortağı olan Gülsan A.Ş., ilgili icra dairesine 33 milyon TL'lik bir teminat mektubu sunarak olası bir takibin önüne geçti ve yatırımcıların haklarını güvence altına aldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

Süreci sadece savunmada kalarak yürütmeyeceğini ilan eden Meysu Gıda, yasal misilleme hazırlığında olduğunu belirtti. Şirket, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını açıklarken, doğabilecek zararlar için maddi tazminat talepli yargı süreci başlatılacağını duyurdu.