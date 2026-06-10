Ukrayna, Rusya’nın artan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma envanterini güçlendirmek amacıyla yerli imkanlarla geliştirilen yeni bir hava savunma füzesi üretti.

Ukraynalı silah üreticisi Fire Point tarafından geliştirilen ve "FP-7.x" isimli füze, bir Patriot füzesinin çeyrek fiyatına aynı güvenliği sağlıyor.

Füze savar önleme füzesinin ilk uçuş testinin geçen hafta başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

ABD ve Avrupa'dan pahalı 'önleyici füzeleri' tedarik etmekte zorlanan Kiev yönetimi, bu yeni sistemi mevcut gelişmiş savunma mekanizmalarına daha düşük maliyetli bir alternatif olarak konumlandırmayı hedefliyor.

PATRIOTLARIN ÇEYREK FİYATI

Fire Point kurucu ortağı Denys Shtilierman, gerçekleştirilen ilk uçuş testinin oldukça başarılı geçtiğini belirtti.

ABD yapımı Patriot PAC-3 füzelerinin birim maliyeti ABD Ordusu 2026 bütçe tahminlerine göre 3,8 milyon dolar seviyesindeyken, Ukrayna üretimi FP-7.x füzesinin maliyetinin yaklaşık 700 bin dolar olduğu açıklandı.

Patriot ile benzer şekilde 25 kilometre irtifaya ulaşabilen yeni füze, balistik füze ve İHA tehditlerine karşı bir savunma kalkanı çekmek için özel olarak üretildi.

Gelişmiş yer radarlarıyla yönlendirilen Patriot'ların aksine radar güdümlü olan FP-7.x, hedefi vuracağı son aşamada ısı güdümlü bir arayıcı başlık kullanıyor.

Şirket, Almanya merkezli Diehl Defence firmasından kızılötesi arayıcı başlık tedarik edilmesi durumunda Ağustos ayında günde üç adet olacak şekilde üretime başlayabileceklerini ve tamamlanmış füzelerin 2027 yılına kadar hazır hale geleceğini ifade etti.

PARÇALAR AVRUPA'DAN TOPLANDI

"Freyja" olarak adlandırılan hava savunma sisteminin radar, hedef tespit, komuta ve kontrol gibi diğer bileşenlerinin Avrupalı ortaklar tarafından karşılanması planlanıyor.

Avrupalı ve Ukraynalı yetkililer; Fire Point firmasının radar sistemleri için Alman Hensoldt ve Thales, takip radarları için İtalyan Leonardo, komuta kontrol teknolojileri için ise Norveçli Kongsberg firmaları ile görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Orta Doğu’daki savaş gerekçesiyle Patriot teslimatlarının azaldığını belirterek, Avrupa’nın balistik füze karşıtı kabiliyetlerini geliştirmek üzere birkaç ülkeyle ortak çalıştıklarını açıkladı.

Ukrayna eski Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise ABD'nin endüstriyel kapasitesinin Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle kısıtlandığını ve Ukrayna'nın artık tamamen Patriot sistemlerine güvenemeyeceğini dile getirdi.

YÜZLERCESİNİ ÜRETECEKLER

Savunma uzmanları, Ukrayna'nın askeri üretimi hızlandıran bürokrasiden uzak bir savaş ekonomisine sahip olduğunu ve bu durumun batı ülkelerine kıyasla daha hızlı üretim yapılmasına olanak tanıdığını vurguladı.

Savunma danışmanı Marc Lange, balistik füze savunma sistemlerini test etmenin zorluğuna değinirken, Ukrayna'nın sürekli Rus saldırılarına maruz kalmasının bu test ve geliştirme sürecini hızlandıran bir faktör olduğunu ifade etti.

Şirket daha önce de Rus rafinerilerini ve Saint Petersburg yakınlarındaki bir savaş gemisini hedef alan uzun menzilli FP-1 ile lojistik hatları vuran orta menzilli FP-2 İHA modelleriyle başarı elde etmişti.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) füze savunma uzmanı Tom Karako ise yeni geliştirilen FP-7.x sisteminin Ukrayna'nın hava savunma cephaneliğini destekleyici önemli bir unsur olabileceğini, ancak gelişmiş Patriot sistemlerinin tamamen yerini almasının beklenmediğini kaydetti.