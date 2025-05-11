ABD merkezli yatırım platformu Diplomatic Trade Ltd, Türk ilaç sektörüyle kritik bir ortaklığa imza attı. New York merkezli şirket, Farmakim İlaç’ın yüzde 49’luk kontrol hissesini alarak şirketin ana hissedarı oldu. Bu stratejik hamleyle Diplomatic, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında sağlık yatırımlarını genişletmeyi hedefliyor.

ARAP EMİRLİKLERİ'NDE TESİS KURULACAK

Dünya'da yer alan haber göre Diplomatic Trade’in Türk ilaç sektörüne yönelik yatırımı, yalnızca Farmakim’in hisselerini devralmakla sınırlı kalmadı. Şirket, 2025’in üçüncü çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde son teknolojiye sahip bir biyo-üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Söz konusu tesis, biyosentetik terapilerden yaşam uzatıcı ilaçlara kadar geniş bir yelpazede üretim yapacak. Ayrıca yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri, biyouyumlu ambalaj çözümleri ve AB-GMP standartlarıyla uyumlu üretim hatları da entegre edilecek.

2025'İN SONUNDA HALKA ARZ OLACAK

Diplomatic’in açıklamasına göre bu yatırım, Farmakim’i 2025’in son çeyreğinde halka arz (IPO) sürecine hazırlayacak altyapıyı da oluşturacak. Halihazırda New York ve Dubai’de faaliyet gösteren şirketin CEO’su Benjamin Ballout, Rothschild & Lewis LLC ve Thomas H. Miner & Associates gibi önemli yatırım gruplarının yöneticiliğini de sürdürüyor.

2002 yılında kurulan Farmakim İlaç ise, Türkiye’de biyoteknoloji ve farmasötik alanlarında Ar-Ge odaklı çalışmalarıyla tanınıyor. Yeni ortaklıkla birlikte şirketin uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma ulaşması hedefleniyor.