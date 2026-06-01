Ankara’da lüks konutlar, ikamet amaçlı binalar ve çok aileli yapılar inşa eden ve bir süredir mali sıkıntıları nedeniyle hukuki süreçte olan Çakıroğulları İnşaat için yolun sonuna gelindi.

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 68176 sicil numarasına ve 2230022153 vergi kimlik numarasına kayıtlı olan firmanın, içine düştüğü ekonomik darboğazı aşamaması üzerine açılan konkordato davasında nihai karar çıktı.

Mahkeme, şirket ortakları Adil Görkem ve Emre Altıntaş ile firmanın taleplerini ayrı ayrı reddederek iflas kararı verdi.

HUKUKİ KORUMALAR KALDIRILDI, İFLAS SÜRECİ BAŞLADI

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen 2025/1029 Esas sayılı davanın 21/05/2026 tarihli duruşmasında, daha önce şirketi korumak amacıyla konulan tüm hukuki tedbirler iptal edildi.

Mahkeme heyetinin aldığı kararlar doğrultusunda; 04.12.2025 tarihinde şirket hakkında verilen kesin mühlet kararı ile uygulanan tüm ihtiyati tedbirler kaldırılırken, İİK’nın 294, 295, 296 ve 297. maddelerinde düzenlenen koruma sonuçlarının kalktığı tespit edildi. Şirketi denetlemekle görevlendirilen Komiserler Kurulu'nun görevine de son verildi.

İFLAS SAATİ RESMİ KAYITLARA GEÇTİ

Mahkeme, Çakıroğulları İnşaat’ın İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 292/1-b maddesi uyarınca iflasına hükmetti. Şirketin iflası, resmi olarak 21/05/2026 tarihi, saat 12.12 itibarıyla açıldı. Kararın ardından iflasın adi tasfiye hükümlerine göre yapılmasına ve dosyanın derhal Ankara İflas Dairesine bildirilmesine karar verildi.