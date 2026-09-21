Vera Konsept GYO tarafından 18 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde, kararın ilgili yasal mercilerin kararı doğrultusunda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında alındığı belirtildi. Şirketin ticari faaliyetlerinin ise yeni yönetim altında devam edeceği açıklandı.

MEVCUT YÖNETİMİN GÖREVİ SONA ERDİ

Alınan kararla birlikte Vera Konsept GYO’nun mevcut yönetim kurulu üyelerinin yetkileri sona erdi. Şirket yönetiminin TMSF tarafından kayyım yetkileriyle yürütülmesine karar verilirken yeni yönetim kurulu üyeleri TMSF Fon Kurulu’nun 18 Eylül 2026 tarihli ve 2026-25 sayılı kararıyla belirlendi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Cengiz Kadakaloğlu atandı. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Alper Gökcen, Mert Naycı, Elmas Başak Alpaslan ve Elif Şeyda Dündar getirildi. Yeni yönetim kurulu üyelerinin görevlerine resmi olarak başladığı bildirildi.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Vera Konsept GYO, kayyım kararının ardından şirketin ticari faaliyetlerinin yeni yönetim kurulu liderliğinde sürdürüleceğini açıkladı. Mevcut gayrimenkul projeleri, şirketin taahhütleri ve operasyonel süreçlerin devam edeceği belirtildi. Şirket açıklamasında tüm süreçlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelere uyum içerisinde yürütüleceği ifade edildi.

KAYYIM KARARI KAP'A BİLDİRİLDİ

Şirket, yönetim değişikliğine ilişkin gelişmeleri 18 Eylül 2026 tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Böylece VRGYO’nun yönetimi TMSF tarafından kayyım yetkileriyle yürütülmeye başlanırken şirketin faaliyetlerinin yeni yönetim altında devam edeceği açıklandı.