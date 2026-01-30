Kamuoyunda 'Şahinler Suç Örgütü' olarak bilinen çeteye yönelik davada karar duruşması yapıldı.



İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, çok sayıda isme onlarca yıl hapis cezası verdi. 59 sanığın yer aldığı iddianamede hapis cezası alan isimler arasında Türkiye'nin önemli inşaat şirketlerinden Başkent İnşaat'ın sahibi olan Uğur Vergili'nin de yer alması dikkat çekti.



İNŞAAT DEVİNİN PATRONUNA 20 YIL HAPİS



Mahkeme, duruşma öncesi tutuksuz yargılanan Vergili hakkında 'nitelikli yağma' suçundan 20 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırırken, ayrıca duruşmaya katılmayan Vergili'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Başkent İnşaat'ın 13 yıldır inşaat sektöründe faaliyet yürüttüğü ve Kadıköy, Sancaktepe ve Pendik başta olmak üzere binlerce konutlu projelere imza attığı biliniyor.

