İzmir'de 35 yıldır faaliyet gösteren İzmer İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş. hakkında verilen iflas kararının ardından hukuki süreç devam ediyor.

Mahkeme kararıyla iflasına hükmedilen şirket için hazırlanan ek sıra cetveliyle birlikte alacaklıların durumları netleşti.

ALACAKLI CETVELİ İZMİR İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE İNCELEMEYE AÇILDI

Ege'de Son Söz'ün aktardığı habere göre; İzmir İflas Dairesi, iflas masasına başvuru yapan alacaklıların kayıt, kabul, ret ve sıra durumlarını içeren 8 Eylül 2026 tarihli ek sıra cetvelini İzmir İflas Müdürlüğü divanhanesinde askıya çıkardı.

İTİRAZ SÜRELERİ VE YASAL HAKLAR

Konuya ilişkin İzmir İflas Dairesi tarafından yayımlanan resmi duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 23/01/2026 Tarih ve 2023/829 Esas sayılı İlamı ile iflasına karar verilen yukarıda bilgileri yazılı Müflisin borçlarından dolayı iflas masasına alacak kaydı yaptıranların, kayıt, kabul, red ve sıralarını karar dayanağıyla birlikte gösteren 08/09/2026 Tarihli ek sıra cetveli, 08/09/2026 Tarihinde İzmir İflas Müdürlüğü divanhanesine asılmış ve Dairemizde incelenmek üzere hazırdır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacakların esasına ilişkin itirazların en geç 15 gün içerisinde İzmir Asliye Ticaret Mahkemelerinde, sıraya ilişkin itirazların ise en geç 7 gün içerisinde İzmir İcra Hukuk Mahkemelerinde dava açabilecekleri hususu İİK.' nun 166, 230, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236. Maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur."