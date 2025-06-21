Ocak ayından bu yana hükümet ile kamu işçilerinin temsilcisi TÜRK-İŞ arasındaki zam pazarlığı eylemle sonuçlanacak. Hükümet temsilcisi TÜHİS'in ilk 6 ay için yüzde 16 ikinci 6 ay içinse yüzde 8'lik bir zam anlaşması sunması iktidara yakın TÜRK-İŞ'in eyleme gitmesine neden oldu.

19 Haziran'da yapılan açıklamaya göre TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, eylem kararı aldıklarını duyurmuştu ancak eylemlerin zamanı henüz açıklanmamıştı.

6 EYLEM GREVLE SONUÇLANACAK

Tüm sendikaların ortak kararıyla talepler karşılık buluncaya kadar eylem takvimi oluşturuldu.

TÜRK-İŞ’e bağlı işçiler, altı hafta sürmesi planlanan eylem takviminin ilki olan 24 Haziran 2025 Salı günü iş yerinin 500 metre yakınında buluşulacak, ardından iş yeri kapısı önünde basın açıklaması yapılacak. Aynı hafta 26 Haziran 2025 Perşembe günü işyerlerine gidilerek öğlene kadar iş başında çalışmama hakkı kullanılacak. Üçüncü eylem ise 1 Temmuz 2025 Salı günü gerçekleştirilecek ve bölge ve il temsilcilerinin önceden belirleyeceği şehir merkezindeki alanda mesai bitimi işçilerle toplanarak basın açıklaması yapılacak.

Eylemlerin dördüncüsü olan 3 Temmuz 2025 Perşembe günü ise 81 ilde AKP il binaları önünde iş çıkışı işçilerle birlikte basın açıklaması yapılacak. 8 Temmuz 2025 Salı beşinci eylem gününde ise mesai bitimi iş yerleri terk edilmeyerek sabah kadar işyerlerinde kalınacak. 17 Temmuz 2025 Perşembe günü ise son ve altıncı eylemde ise bir gün işe gelmemem hakkı kullanılacak. İktisatçı Aziz Çelik'e göre ise bu duruş TÜRK-İŞ'in genel greve gitmesine denk bir değer biçiyor.