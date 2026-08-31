Türk-İş, ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmada, dört kişilik bir ailenin geçim maliyetindeki artışın sürdüğü görülürken, hem açlık hem de yoksulluk sınırında bir önceki aya göre yükseliş kaydedildi.

Araştırmaya göre, dört kişilik ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı ağustosta 37 bin 388 TL oldu. Bu tutar temmuz ayında 36 bin 940 TL seviyesindeydi.

Böylece açlık sınırı bir ayda 448 TL arttı.

Türk-İş'in hesaplamasında yalnızca gıda giderleri değil, kira, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar da dikkate alınıyor. Bu kapsamda dört kişilik bir ailenin tüm temel harcamalarını karşılayabilmesi için haneye girmesi gereken aylık toplam gelir tutarı olarak tanımlanan yoksulluk sınırı ağustosta 121 bin 786 TL olarak hesaplandı.

Yoksulluk sınırı da temmuz ayında 120 bin 325 TL seviyesindeydi. Böylece bir aylık dönemde yoksulluk sınırında 1.461 TL'lik artış yaşandı.

Türk-İş'in verileri, ağustos ayında dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken gelirin 120 bin TL seviyesini aşmaya devam ettiğini gösterdi.