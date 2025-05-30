CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu. Görüşmenin ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu sözleşmelerindeki tıkanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i eleştiren Atalay, “Dün bu saatlerde Meclis Başkanımız buradaydı. Çalışma Bakanımız süreci biliyor ama Maliye Bakanı ne kadar haberdar emin değilim. Zaten bir dahaki basın toplantısında işaret dili çevirmeni getireceğim” ifadelerini kullandı.

Sözleşme görüşmelerinin şu ana kadar sonuçsuz kaldığını vurgulayan Atalay, “Bugüne kadar bize ne menfi ne müspet bir teklif verilmedi” dedi.

Ayrıca teknik personelin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Atalay, “Bu arkadaşlarımızın alım gücü özellikle son dört yılda öyle düştü ki, bu ay aldığını bir sonraki ay alamıyorsun” ifadelerini kullandı.