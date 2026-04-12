Elazığlı iş insanı Sait Ali Bayrak, babasından kaldığı iddia edilen ve İsviçre’de bir bankada bulunduğu öne sürülen 6 ton altını geri almak için 31 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Güncel değerinin 2 milyar doları aştığı belirtilen servet için aile, çok sayıda avukatla süreci sürdürürken bankanın çeşitli gerekçelerle iade sürecini zorlaştırdığı iddia ediliyor.

MİRAS İDDİASIYLA İSVİÇRE’DE BAŞLAYAN SÜREÇ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre süreç, Bayrak ailesinin anne tarafından aktarılan bilgilerle İsviçre’deki bir banka kasasında büyük bir altın varlığının bulunduğunun öğrenilmesiyle başladı. Bunun üzerine Zürih’e giden Sait Ali Bayrak, banka yetkilileriyle görüşerek söz konusu varlığın Türkiye’ye getirilmesini istedi.

Fakat iddiaya göre İsviçre tarafı, altının ülke dışına çıkarılmasına sıcak bakmadı ve aileye İsviçre’ye yerleşme yönünde bir teklif sundu. Bayrak ailesi ise bu teklifi reddederek varlığın Türkiye’ye transferini talep etti.

HUKUKİ VE DİPLOMATİK SÜRECE DÖNÜŞEN KRİZ

Sürecin ilerleyen aşamalarında konu sadece hukuki değil, diplomatik bir meseleye evrildi. İsviçre’nin Türkiye’deki temsilcilerinin aileyle görüşmeler yaptığı ve dosyanın farklı aşamalarda gündeme geldiği iddia edildi.

Süreç zamanla uluslararası bir anlaşmazlık boyutuna taşınırken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı daha da derinleşti.

Dosyada, Osmanlı dönemine ait ziynet eşyaları, beşi bir yerde takılar ve altın kuşakların bulunduğu 6 büyük sandıktan söz ediliyor. Bu varlıkların miras yoluyla aktarıldığı öne sürülüyor.

31 YILLIK HUKUK SAVAŞI

Aile, yaklaşık 60’tan fazla avukatla süreci takip ederken karşı tarafın “zaman aşımı” ve “kaynak ispatı” gibi gerekçeler öne sürdüğü iddia ediliyor. Diğer yandan Türkiye’deki Varlık Barışı düzenlemelerinin, yurt dışındaki varlıkların belirli şartlarda ülkeye kazandırılmasına imkan tanıdığı da belirtiliyor.