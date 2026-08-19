İnşaat malzemeleri ticareti yapan 52 yaşındaki Süleyman Kaplan, iş için gittiği Fildişi Sahili’nde 19 Haziran’dan bu yana kayıp. Kaplan’ın kardeşi Danyal Kaplan, ağabeyinin bazı kişiler tarafından kaçırıldığını ve inşaat malzemeleriyle aracına el konulduğunu öne sürdü.

SON GÖRÜŞMESİ OLDU

Kaplan, 19 Haziran’da telefonla görüştüğü ağabeyinin kendisine tehdit edildiğini ve yardım istediğini söylediğini belirtti. Bu görüşmenin ardından Kaplan’dan bir daha haber alınamadı. Kardeşi ayrıca ağabeyinin aracını Facebook’ta satış ilanında gördüğünü ve aracı aldırarak karakola götürdüğünü ifade etti.

Danyal Kaplan, kendisine ulaşan bazı kişilerin “Abin bizim elimizde” şeklinde tehditlerde bulunduğunu ancak fidye talep etmediğini iddia etti.

Türk yetkililerle görüştüklerini belirten Kaplan, iki ayı aşkın süredir kamera kayıtlarına ulaşılamadığını söyledi.

ENDİŞEYLE BEKLİYORLAR

Kocasından haber alamayan Canan Kaplan, “5 Mayıs’ta çalışmak için gitti. Her gün mutlaka görüşürdük. 19 Haziran’dan itibaren haber alamıyoruz. Hayatından bile şüphe ediyoruz. Eşimi çok özledim” diye konuştu.