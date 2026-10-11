Tayland polisi, Chon Buri vilayetinin Bang Lamung ilçesine bağlı Nong Prue beldesindeki lüks bir sitede meydana gelen silahlı soygunun ardından harekete geçti.

6 Ekim günü saat 03.30 sıralarında siyah kıyafetli ve yüzleri kapalı, silahlı ve bıçaklı üç kişi, 34 yaşındaki Türk iş insanı Kutay Aslan’ın evine baskın düzenledi. Saldırganlar, Türk iş insanını ve Myanmar uyruklu temizlik görevlisini tehdit edip darp ettikten sonra kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.

37 MİLYON BAHTLIK KRİPTO PARA VE LÜKS EŞYA GASPI

Evde bulunan kişileri kelepçeleyen çete üyeleri, iş insanını baskı altına alarak 824 bin dolar değerinde Tether (USDT) cinsi kripto para, 210 bin baht nakit para, 5 adet Rolex marka saat ve 4 adet cep telefonunu gasp etti. Toplam değeri 37 milyon bahtı aşan varlıkları alan şüpheliler, olayın ardından hızla adresten uzaklaştı.

Olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlatan ekipler, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek soygunla bağlantılı bir otomobil tespit etti.

Söz konusu araç, Pattaya'daki Jomtien Soi 9 adresinde terk edilmiş halde bulundu. Ekipler araçta yaptıkları incelemede kar maskeleri, eldivenler, giysiler, ayakkabılar ve bir alüminyum merdiven dahil olmak üzere adli incelemeye tabi tutulacak 14 parça delil topladı.

ZANLILARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Soruşturmayı derinleştiren dedektifler; tanık ifadeleri, aracın GPS verileri, araç ve konut kiralama kayıtları, otel giriş bilgileri ile şüphelilerin göçmenlik kayıtlarını takibe aldı. Toplanan veriler ve araçtaki kıyafet detaylarının eşleştirilmesi sonucunda soygunla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüphelinin kimliği belirlendi.

Zanlıların; araç ve konaklama kiralamalarını organize ettiği belirtilen 38 yaşındaki Dong Ping ile 31 yaşındaki Lixinle, 32 yaşındaki Wang Hongbo, 33 yaşındaki Mu Hongda ve 31 yaşındaki Zhiyu Wang olduğu açıklandı.

Bangkokpost!ta yer alan habere göre, Pattaya İl Mahkemesi, sunulan deliller doğrultusunda 5 şüpheli hakkında geceleyin silahlı soygun, mala zarar verme, suçta araç kullanma, başkalarına fiziksel veya psikolojik zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlamalarıyla tutuklama emri çıkardı.

SOYGUNDAN 6 SAAT SONRA ÜLKEDEN KAÇTILAR

Seyahat kayıtlarında yapılan kontrollerde, 5 şüphelinin tamamının soygundan sonraki yaklaşık 6 saat içinde Tayland'dan ayrıldığı tespit edildi. Tayland polisi, şüphelilerin yerlerinin tespit edilmesi ve adalete teslim edilmeleri amacıyla Çin Büyükelçiliği ile koordinasyon kurdu. Zanlılar hakkında İnterpol Kırmızı Bülteni çıkarılması için gerekli hukuki süreçler başlatıldı.