600 bin kamu işçisinin 2025 ve 2026 yılına ait Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sonuç alamayan işçiler Türk İş Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde son viraja gelindi. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi 2025 ve 2026 yıllarındaki ücret artışının belirleneceği pazarlık masasından çıkacak kararı merakla bekliyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sürerken TÜHİS'in zam teklifini geçtiğimiz gün açıklamıştı.

Görüşmede, işçi tarafına ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 olarak zam oranları teklif edildi.

Altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi.

Böylece yüzde 17'lik birinci altı ay zam teklifi 7 puan artış ile yüzde 24'e, yüzde 10'luk ikinci altı ay teklifi de 1 puanlık artış ile yüzde 11'e, yüzde 7'lik üçüncü altı ay teklifi 3 puanlık artışla yüzde 10'a, dördüncü altı ay teklifi olan yüzde 5 ise 1 puanlık artışla yüzde 6'ya yükseltildi. Görüşmede, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif edildi.

GREV BAŞLIYOR

Türk-İş birçok işyerinde grev kararı aldı. Grevlerin Eti Maden'de 1 Ağustos Cuma, Zonguldak madenlerinde ise 2 Ağustos Cumartesi başlayacağı öğrenildi.

TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN GREV KARARI

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, görüşmelerde istenilen tekliflerin gelmemesi sonucu grev başlatma kararı aldıklarını açıkladı.

Atalay, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda alınan kararları imzalamasına rağmen terk ettiğini ve Maliye Bakanlığı çalışanlarını ikna edemediğini açıkladı.

VEDAT IŞIKHAN'IN İMZALADIĞI BELGE

ATALAY'DAN ŞİMŞEK'E ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER:

Sayın Bakan son gelinen noktayı ifade etti. Dedi ki 24'te problem yok. İkinci için 16,57 ama TÜHİS toplantıyı terk etti. Ramazan Bey'in ifadesine göre bakan yarım saat sonra ortada yok, toplantıyı terk etmiş.

HAK-İŞ'in 350 bine yakın, bizim 250 bine yakın arkadaşımız var. Ben işçi-sendika ayırmadım. Problem çekenlerin problemlerini aktarmaya gayret ediyoruz.

Bu arada televizyonlara çıktılar dediler ki süre bu. İşçileri asgari ücretliyle emekliyle tokuşturursan bu ülkede huzuru iş barışını bulamazsın. Ben bugüne kadar sendikaların hiçbirisi çok alıyor demedim. Dediler ki memur çok alıyor işçi az alıyor.

ONLAR MEMUR ÇOK ALIYOR DEDİLER

Memur da bizim bir parçamız ama onların başkanları dediler. Memur çok alıyor dediler. Bakan Şimşek geleli 2 sene oldu. Siz kamuoyunun güvenini markette pazarda hissediyor musunuz? Diyorlar ki 35-40 bin lira alıyorsunuz. 1000 dolar alıyorsunuz diyorlar. Yazıklar olsun!

Diyorlar ki biz ne dersek o olacak. Öyle yağma yok. Yangın hala ülkede devam ediyor. Ormanda, devlet su işlerinde işçilerimiz var. Mağaradan şehitlerimizi Zonguldak'taki madencilerimiz çıkardılar.

Değerli arkadaşlar sene başında dedik ki savunma sanayisinde makine kimyada işçiler var bunlar yetişmiş adamlar denizaltı, top, tüfek yapıyorlar bunlar emekli olmaması gerekiyor dedik.

Ülkenin maliyesinin başındaki adam diyor ki 'Ben onu bilmem onlar emekli olsunlar' diyor. Orman yoksa orman teşkilatına ne gerek var! Türkiye yoksa maliye bakanına ne gerek var o zaman!

DEVLET VERDİĞİ SÖZDEN CAYAMAZ

Ben konfederasyonun genel başkanıyım, bazı arkadaşlar ifade ediyor görevin zamanı günü belli, uygulama günü geldiğinde çıkıyoruz. Bizim dışımızda yetkisini düşüren sendikalar var.

Devletin verdiği sözden 'caydım' deme şansı yok. Bu evrakı verdikleri zaman onlara istediğiniz kararı alın uygulayın ama üyemize sorarak alın dedim, imzasız verdim. Çarem kalmadı. Değerli arkadaşlar, bu devletin resmi yazısı. Bakan'ın altında imzası var. Bu evrakı Çalışma Bakanı kimin adına yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları bir an evvel yerine getirmek durumunda. Devletin verdiği sözden 'Caydım' deme şansı yok

HAK-İŞ Başkanı da G20 zirvesinde. Ben buradayım Kızılcahamam'a dahi gitmedim. Evin başındayım.

Küfe sizin sırtınızda açıklanan belge, verilen kararlara uymak durumundalar. Bu ülkede emekli bu ülkede işçiler, bu ülkede asgari ücretlinin ekonomik durumu ortada. Maliye'yi yönetenler ortada onlara da TÜİK'in rakamlarına da güvenmiyoruz. İsviçre'deki banka açıklama yapıyor. Dolar milyarderinin sayısına göre Türkiye'deki dolar milyonerlerinde ikinci sırada. Bu bakandan kim razı patronlar razı, ben razı değilim. Biz devletin bütün yetkililerine anlattık Maliye Bakanı hariç. Hepsi tamamen biliyor. Ben bu evin başıyım.

Ben sokaktan geldim bu saatten sonra ben patron olmayacağım. Ben gram kıpırdamam haberiniz olsun."

'Gemileri yaktık geri dönüş yok' sloganlarıyla işçiler Atalay'ın konuşmasına destek verdi.

Atalay sözlerine şöyle devam etti:

"Kamuoyuna çıkıp bunlar 50-60 bin alıyor diyenler 'Allah'tan korkun'. Biz bu ülkenin emekçileriyiz.

Benim kararım ortada ne karar alıyorsanız o karara uymak zorundayız. Siz bu evin sahibisiniz. Bu eve sahip çıkın. TÜRK-İŞ ülkenin de işçilerinin de yanında. Sayın cumhurbaşkanı Çalışma Bakanının televizyonlarda verdiği talimatları yerine getirmesi için görev verin. Biz tebessüm etmezsek kimse tebessüm etmez."