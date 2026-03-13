Karaman'da Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından, ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ etkinlikleri yapıldı. Sahneye çıkardıkları çocuklara İstiklal Marşı’nı Arapça okuttular.



Üstelik bunu vali, belediye başkanı, il milli eğitim müdürü ve protokolün en önünde izledi. Yetmezmiş gibi program, Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet sitesinde de yer aldı.





Programa katılanlar şöyle: Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, daire amirleri ve öğretmenler.



Protokolden çıt ses çıkmazken, veliler, “Türk istiklalinin marşını Arapça okuyarak neyi hedefliyorlar” diye tepki gösterdi



HANGI ÜLKE MARŞINI BAŞKA DILDE OKUTUR!



Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir töreninde, valinin ve il millî eğitim müdürünün gözü önünde yaşanan bu tablo münferit bir uygulama olarak geçiştirilemez’’ dedi. Kadem Özbay sözlerine şöyle devam etti:





“Hangi ülkenin ulusal marşı resmi başka bir dilde okunur? İstiklal Marşı ülkenin bağımsızlık mücadelesinin sesidir, egemenliğinin sembolüdür. Arapça marş basit bir tercih değildir. Bu, Cumhuriyetin ortak sembollerine ve diline yaklaşımın da bir göstergesidir. Marşımızın dili Türkçedir.”