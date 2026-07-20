Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümü kutlamaları öncesinde sınırda hareketli dakikalar yaşandı. Metehan Sınır Kapısı’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafında toplanan bir grubun provokatif eylemlerine, Türkiye Akdeniz’de F-16’ların da katıldığı dev bir hava uçuşuyla karşılık verdi.

"BÜYÜK BULUŞMA" DİYEREK TOPLANDILAR

Metehan Sınır Kapısı’nın güney tarafında bir araya gelen Kıbrıslı Rum eylemciler, ellerinde Yunanistan bayraklarıyla Türkiye ve Türkler aleyhine sloganlar attı. "Türkler Kıbrıs'tan dışarı" ve "Federasyona hayır" dövizleri taşıyan grubun yarattığı gerginlik, iki tarafın güvenlik güçlerinin sınır hatlarında aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Öte yandan eylemi organize eden gruplar, 20 Temmuz’da Ledra Palace Sınır Kapısı’nda "Büyük Buluşma" adı altında yeni bir gösteri düzenleyeceklerini ilan etti.

ÜSTÜ KAPALI GÖZDAĞI

Rum tarafının sınır hattındaki provokasyonlarına Türkiye’nin yanıtı ise gecikmedi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında gövde gösterisi niteliğinde bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

F-16 savaş uçaklarının da yer aldığı uçuşa ilişkin MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz" ifadelerine yer verildi. Turna kararlılığı taşıyan bu uçuş, harekat yıl dönümü öncesi adadaki Türk varlığına ve güvenliğine yönelik net bir mesaj olarak yorumlandı.