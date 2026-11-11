Hollanda'da yaşayan ve sosyal medya içerikleri üreten Türk kökenli Emine, geçen yıl erkek arkadaşıyla birlikte merak üzerine MyHeritage üzerinden DNA testi yaptırdı. Anne ve babasının Türk olduğunu bilen kadın, etnik kökeni hakkında daha fazla bilgi edinmek isterken hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Hatta kendi kökenlerinde Rus izleri de olabileceğini düşünüyordu.

DNA TESTİNDE YÜZDE 25 HOLLANDA KÖKENİ ÇIKTI

MyHeritage üzerinden yaptırdığı testin sonuçlarında yüzde 25 Hollandalı olduğunu gören Emine, büyük şaşkınlık yaşadı. Anne ve babasının Türk olduğunu bildiği için sonucun yanlış olduğunu düşündü.

EenVandaag'a konuşan Emine, ilk tepkisini "Bu nasıl bir saçmalık?" sözleriyle anlattı. Testte daha önce hiç tanımadığı bir erkeğin biyolojik babası olarak görünmesi, şüphelerini daha da artırdı.

Platform üzerinden söz konusu kişiyle iletişime geçen kadın, ailesinin yıllardır sakladığı sırrı öğrendi.

BABASININ SPERM DONÖRÜ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Biyolojik babası olduğu belirlenen ve haberde Louis adıyla anılan kişi, uzun yıllar sperm bağışçılığı yaptığını söyledi. Emine'ye gönderdiği mesajda kendisinin de bir donör çocuğu olabileceğini belirterek isterse iletişim kurabileceklerini ifade etti.

Bunun üzerine annesiyle konuşan Emine, kendisini büyüten babasının çocuk sahibi olamadığını öğrendi. Annesi, çocuk sahibi olabilmek için sperm bağışı yöntemine başvurduklarını doğruladı.

Emine'nin annesi, çocuk sahibi olmayı çok istediğini ve başka seçenekleri kalmadığı için bu yöntemi tercih ettiklerini anlattı.

200 KARDEŞİ OLABİLİR

Yaşadığı asıl şaşkınlık ise biyolojik babasının geçmişini araştırmasıyla ortaya çıktı. Yıllarca haftada birkaç kez sperm bağışında bulunan adamın yaklaşık 200 çocuğu olabileceği belirtildi.

Bu gerçeği öğrendikten sonra kardeşlerini araştırmaya başlayan Emine, şimdiye kadar onlarca üvey kardeşine ulaştı. Bazılarıyla yüz yüze görüşen kadın, donör aracılığıyla dünyaya gelen çocukların birbirlerini bulabilmesi için oluşturulan mesajlaşma grubuna da katıldı.

Emine'nin en sık iletişim kurduğu kardeşleri arasında dört Türk ve bir Faslı üvey kız kardeşi bulunuyor. Kız kardeşlerinden biriyle tesadüfen aynı mahallede büyüdüklerini öğrenmesi ise onu ayrıca şaşırttı.

HOLLANDA'DA 35 BİN KİŞİ AYNI DURUMDA OLABİLİR

Emine'nin hikâyesi Hollanda'da benzer bir geçmişe sahip binlerce kişiyi de gündeme getirdi. Tahminlere göre ülkede sperm donörü aracılığıyla dünyaya geldiğini ve biyolojik babasının kim olduğunu bilmeyen yaklaşık 35 bin kişi bulunuyor.

Geçmişte doktorların, donör aracılığıyla çocuk sahibi olan ailelere bu gerçeği çocuklarından saklamalarını tavsiye ettiği belirtiliyor. Hollanda'da 2004 yılına kadar anonim sperm bağışı standart uygulamaydı. Bu tarihten itibaren kliniklerde anonim donör kullanılması yasaklandı.

Donör aracılığıyla dünyaya gelen çocuklar, artık belirli yaşlardan itibaren biyolojik babalarına ilişkin bilgilere ulaşabiliyor. Ancak daha önce doğan çocukların ticari DNA testleriyle biyolojik geçmişlerini tesadüfen öğrenmesi de önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

"BABAM BENİM BABAM"

Emine, biyolojik babasını öğrenmesine rağmen kendisini büyüten babasına bakışının değişmediğini söylüyor. Ailesi içinde bu konuyu daha fazla gündeme getirmek istemediğini belirten kadın, biyolojik babasıyla da iletişime geçmeyi düşünmüyor.

"Babam benim babam. Bu keşif hiçbir şeyi değiştirmedi" diyen Emine, biyolojik babasıyla bir kez yüz yüze görüştüğünü ve bunun kendisi için yeterli olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan haberde Emine ve Louis isimlerinin, kişilerin kimliğini korumak amacıyla değiştirildiği, gerçek isimlerin haber merkezi tarafından bilindiği belirtildi.