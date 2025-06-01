Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan çatışmalarda Türkiye, Pakistan'a verdiği açıktan destek ile Hindistan'ın hedefi haline geldi.
Türk şirketlerine yönelik radikal yaptırımlara giden Hindistan hükümeti, milyarderler aracılığıyla çok sayıda Türk işletmeyi hedef gösterirken, yaşanan 'Anti-Türkiye' hareketi İstanbul'a da sıçradı.
TÜRK KADINLARINA HAKARETLER SAVURDU
Hint bir YouTuber, Türkiye'de çektiği videolarda Türk kadınlarına yönelik ağır hakaretlerde bulunurken, söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
YouTube kanalında paylaşım yapan 'Malik Swashbuckler' lakaplı Hint adamın Hintçe konuşarak Türk kadınlarına küfürler savurduğu videolar gündem olurken, gerçek adının Malik SD Khan olduğı öğrenilen Hint kullanıcı, sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından bütün hesaplarını kapattı.
HESAPLARI KAPATTI, GÖZALTINDAN KURTULAMADI
Kapalıçarşı'da esnafı ve Türk kadınlarını taciz ettiği videoları sosyal medyaya yükleyen 'Türkiye'de bir Hint' başlıklarıyla yükleyen Khan, videolarında Türk insanına ağır hakaretler savururken, Türk kadınları için 'mal' ifadesini kullandı.
Yanındaki Türk rehber kadına Hintçe ağır hakaretlerde bulunan Khan, takipçilerine 'Sizce bu kadına bu gece tecavüz etmeli miyim?' şeklinde sorular yöneltti. Hint medyasında yer alan haberlerde göre yaşı net olarak bilinmeyen Khan, Emniyet ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.