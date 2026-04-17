Van mutfağının asırlık sembollerinden biri olan Van otlu peyniri, bölgenin yüksek rakımlı yaylalarından toplanan bitkiler ve geleneksel üretim yöntemleriyle sofralardaki yerini koruyor. Yüzyıllardır aynı tekniklerle hazırlanan bu peynir, hem aromatik yapısı hem de besin değerleriyle diğer süt ürünlerinden ayrılıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DE DESTEKLİYOR

Van otlu peynirinin karakterini, içeriğinde kullanılan sirmo, mendi ve heliz gibi yabani otlar belirliyor. İlkbahar aylarında yaylalardan toplanan bu bitkiler, peynire sadece kendine has kokusunu ve aromasını kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sindirim sistemini destekleyici bir özellik katıyor.

YÜKSEK KALSİYUM İÇERİĞİ VAR

Beslenme uzmanlarının da mercek altına aldığı bu yöresel ürün, özellikle yüksek kalsiyum içeriğiyle öne çıkıyor. Doğal sütten elde edilen kalsiyumun, kemik yapısını desteklediği ve diş sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı biliniyor. Bu özelliği nedeniyle gelişim çağındaki çocuklar ve kemik sağlığını korumak isteyen yetişkinler için önemli bir besin kaynağı olarak görülüyor.

Ayrıca yüksek protein değerine sahip olan otlu peynir, kahvaltılarda tüketildiğinde uzun süreli tokluk hissi sağlayarak günlük enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor.

TÜKETİRKEN ÖLÇÜLÜ OLUN VURGUSU YAPILDI

Van’da hemen her evde bulunan ve kilo kilo satılan bu geleneksel lezzet, üretim sürecindeki tuzlama yöntemi nedeniyle yüksek oranda tuz içerebiliyor. Bu sebeple, uzmanlar peynirin sunduğu faydalardan maksimum düzeyde yararlanmak için tüketim miktarında dengeli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.