Güne zinde başlamak, öğle mahmurluğunu üzerimizden atmak ya da dostlarla keyifli bir sohbeti paylaşmak için çoğumuzun ilk tercihi sıcacık bir fincan kahve oluyor. Ancak kahve tek başına harika bir antioksidan kaynağıyken, yanına eşlik eden bazı popüler atıştırmalıklar bu mucizevi içeceği adeta bir sağlık düşmanına dönüştürebilir.

Uzmanlar uyarıyor: Kahve içerken bu 5 besinden uzak durmazsanız, mide sorunlarından ani kan şekeri dalgalanmalarına kadar pek çok problemle karşılaşabilirsiniz. İşte kahveyle asla yan yana gelmemesi gereken o besinler.

AĞIR HAMUR İŞLERİ

Kahve ve çöreğin o sinematik uyumuna veda etme zamanı gelmiş olabilir. Yoğun şeker ve rafine un içeren bu gıdalar, kahvedeki kafeinle birleştiğinde kan şekerinizi hızla gökyüzüne çıkarır ve çok kısa bir süre sonra aynı hızla yere çakılmasına neden olur. Sonuç mu? Kahve içtikten yarım saat sonra gelen ani bir yorgunluk, uyku hali ve daha fazla tatlı krizi.

ACI ATIŞTIRMALIKLAR

Eğer kahvenizin yanında cips veya baharatlı kuruyemişler tüketmeyi seviyorsanız, midenize büyük bir haksızlık yapıyorsunuz demektir. Kafein, mide asidini artıran ve yemek borusu kapakçığını gevşeten bir yapıya sahiptir. Üzerine bir de baharatlı yiyecekler eklendiğinde; mide yanması, reflü ve hazımsızlık kaçınılmaz hale gelir.

AŞIRI TUZLU KRAKER VE KURUYEMİŞLER

Kahve, doğası gereği idrar söktürücü (diüretik) bir etkiye sahiptir ve vücuttan su atılmasına neden olur. Yanında tüketilen yoğun tuzlu gıdalar ise vücudun su dengesini tamamen altüst eder. Bu ikili bir araya geldiğinde yoğun bir susuzluk hissi, baş ağrısı ve vücutta ödem oluşumu tetiklenebilir.

ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ

Kahvaltıda kahvenin yanına yakıştırılan o lezzetli şarküteri ürünleri, yüksek oranda doymuş yağ ve sodyum içerir. Kahveyle birlikte tüketildiklerinde sindirim sürecini ciddi şekilde yavaşlatırlar. Ayrıca kafeinin damarları daraltıcı etkisi ile bu gıdaların yüksek sodyum oranı birleştiğinde tansiyon dengeniz riske girebilir.

SÜTLÜ ÇİKOLATA VE YOĞUN KREMALI TATLILAR

"Kahvenin yanına en çok çikolata yakışır" diyenlerdenseniz, küçük bir nüans hayati önem taşıyor. Sütlü ve beyaz çikolatalar yüksek oranda şeker ve yağ içerdiği için kahvenin metabolizmayı hızlandırıcı etkisini sıfırlar. Ayrıca kafein, bu tatlılardaki kalsiyumun emilimini de azaltabilir. Eğer çikolatadan vazgeçemiyorsanız, tercihiniz her zaman kakao oranı %70 ve üzerinde olan, antioksidan zengini bitter çikolata olmalıdır.

KAHVENİN YANINA EN SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Kahve keyfinizi bölmek istemiyor ama sağlığınızı da korumak istiyorsanız, fincanınızın yanına şu sağlıklı alternatifleri ekleyebilirsiniz:

-Çiğ Kuruyemişler: Kavrulmamış ve tuzsuz badem, ceviz veya fındık.

-Kuru Meyveler: Doğal şeker ihtiyacını karşılamak için 1-2 adet gün kurusu kayısı veya hurma.

-Yulaflı ve Muzlu Kurabiyeler: Evde unsuz ve şekersiz hazırlayabileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklar.

-Pirinç Patlağı: Üzerine ince bir kat fıstık ezmesi sürülmüş pirinç patlakları, hafif ve enerjik bir seçenek sunar.

Unutmayın, kahve kendi başına bir şifa kaynağıdır; onu neyle taçlandırdığınız ise tamamen sizin elinizde! Sağlıklı ve keyifli kahve saatleri dileriz.