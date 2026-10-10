Dünya genelinde her gün milyarlarca fincan tüketilen kahve, sadece güne dinç başlamanın değil, uzun ve sağlıklı bir yaşamın da anahtarı olarak görülüyor. Ancak hangi kahvenin vücuda fayda sağladığı, hangisinin ise gizli bir kalori ve kolesterol bombasına dönüştüğü yıllardır merak konusuydu. Bilim insanları ve beslenme uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda antioksidan deposu en sağlıklı kahve çeşidi netleşti.

KOLESTEROLÜ TETİKLEYEN MADDELERİ ENGELLEDİ

Uzmanların sağlıklı yaşam listesinde ilk sıraya oturttuğu tür, kağıt filtreden geçirilerek demlenen sade filtre kahve oldu. Yapılan araştırmalara göre kahve çekirdeğinde doğal olarak bulunan ve kandaki kötü kolesterolü (LDL) yükseltebilen "kafestol" ve "kahweol" adı verilen yağ bileşikleri, kağıt filtre sayesinde tamamen süzülüyor. Bu sayede damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlığı riski en aza indirgenmiş oluyor.

PİŞİRME VE KAVURMA DERECESİNE DİKKAT

Kahvenin faydalı olmasında sadece türü değil, çekirdeğin kavrulma derecesi de hayati önem taşıyor. Çok yüksek ısıda simsiyah olana kadar kavrulmuş (koyu kavrum) çekirdeklerde hücreleri koruyan antioksidanların kaybolduğu belirtiliyor. Vücudu serbest radikallere karşı koruyan klorojenik asit miktarını en yüksek seviyede tutmak için orta kavrulmuş (medium roast) çekirdeklerin tercih edilmesi öneriliyor.

ŞEKER VE ŞURUP EKLENDİĞİ AN SAĞLIK KAZANCI YOK OLUYOR

Uzmanlar, en sağlıklı kahvenin bile içine eklenen katıklarla zararlı hale gelebileceğinin altını çiziyor. Şurup, yapay krema, yüksek miktarda şeker ve yağlı süt ilavesi, kahvenin metabolizmayı hızlandırıcı ve Tip 2 diyabet riskini azaltıcı etkisini ortadan kaldırıyor.