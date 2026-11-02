Sabah kahvesini farklı bir lezzetle tüketmek isteyenler için tarçınlı Türk kahvesi dikkat çekiyor. Yalnızca üç malzemeyle hazırlanan bu içecek, şeker kullanmadan kahvesini tatlandırmak isteyenlere de alternatif sunuyor.

Tarçın, içerdiği antioksidan bileşenler sayesinde beslenmede öne çıkan baharatlar arasında yer alıyor. Bazı araştırmalarda kan şekeri ve iştah kontrolü üzerindeki olası etkileri incelenen tarçının, kilo yönetimine de katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte tek başına yağ yakımını hızlandırdığı veya kilo vermeyi sağladığı kesin olarak kanıtlanmış değil.

TARÇINLI TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Bu tarifi hazırlamak için bir kahve fincanı su, 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 1 çay kaşığı tarçın yeterli oluyor.

Cezveye suyu, Türk kahvesini ve tarçını ekleyerek karıştırın. Kısık ateşte köpük oluşana kadar pişirdiğiniz kahveyi fincana alarak tüketebilirsiniz. Tarçın, kahveye kendine özgü aromasıyla tatlımsı bir lezzet verirken şeker ihtiyacını azaltmaya yardımcı olabilir.

TARÇININ ÖNE ÇIKAN FAYDALARI

Tarçın, yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor. Vücudu oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olan bileşenler barındırıyor. Bazı çalışmalar, düzenli tarçın tüketiminin kan şekeri ve kolesterol değerleri üzerinde olumlu etkileri olabileceğine işaret ediyor.

Ayrıca tarçının iştah kontrolü ve tokluk hissi üzerindeki etkileri de araştırılıyor. İçerdiği bazı bileşenlerin metabolik süreçleri destekleyebileceği düşünülüyor. Potasyum, kalsiyum, manganez ve demir gibi mineraller de içeren bu baharat, beslenmeye farklı şekillerde eklenebiliyor.

Kahveye tarçın eklemek, şeker tüketimini azaltmak açısından pratik bir tercih olabilir. Yine de kilo verme sürecinde asıl belirleyici olanın dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite olduğu unutulmamalı.