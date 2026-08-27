Türk kahvesi, kendine has köpüğü ve yoğun aromasıyla vazgeçilmez içeceklerin başında geliyor. Kahvenin tadını farklılaştırmak isteyenler ise son dönemde cezveye eklenen küçük bir tereyağı parçasıyla yeni bir yöntem deniyor.

Cezveye çok az miktarda tereyağı eklemek, kahvenin keskin tadını daha yumuşak hale getirebilir. Aynı zamanda tereyağının aroması kahveye geçerek daha yoğun ve farklı bir içim ortaya çıkarabilir.

Burada miktar büyük önem taşıyor. Bir fincan için mercimek tanesi kadar tereyağı yeterli olabilir. Fazlası ise kahvenin üzerinde yağlı bir tabaka oluşmasına ve tadının ağırlaşmasına neden olabilir.

PİŞİRİRKEN CEZVEYE EKLENİYOR

Hazırlamak için cezveye bir fincan su, yaklaşık 2 çay kaşığı Türk kahvesi ve isteğe göre şeker ekleniyor. Ardından çok küçük bir parça tuzsuz tereyağı ilave edilerek kahve kısık ateşte pişiriliyor.

Köpük yükselmeye başladığında kahve fincana alınarak servis ediliyor. Tereyağlı kahve, klasik Türk kahvesinden daha yoğun ve yumuşak bir aroma arayanların deneyebileceği alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.