Şekersiz ve katkısız tüketilen sade Türk kahvesi, ilave şeker yükü bindirmediği için normal şartlarda sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor. Ancak süzülmeden yani filtre edilmeden hazırlandığı için kahve çekirdeğindeki tüm yağlar, telve bileşenleri ve yoğun kafein doğrudan fincana geçiyor. Uzmanlara göre özellikle sabah aç karnına veya gün içinde porsiyon kontrolü yapılmadan içilen sade kahve, sanılanın aksine bazı sistemleri doğrudan zorlayabiliyor.

MİDE ASİDİNİ ARTIRIYOR, DEMİR EMİLİMİNİ DÜŞÜRÜYOR

Şekersiz Türk kahvesini yoğun tüketenlerde en sık gözlemlenen etkilerin başında mide hassasiyeti geliyor. Aç karnına veya sık aralıklarla içilen sade kahve, mide asidi salgısını hızla uyararak gastrit, reflü ve mide yanması şikayetlerini tetikleyebiliyor. Bununla birlikte yemeklerden hemen sonra içilen şekersiz kahve, tüketilen besinlerdeki demir ve kalsiyum emilimini ciddi oranda azaltabiliyor. Uzun vadede kontrolsüz şekilde tüketildiğinde ise vücuttan kalsiyum atılımını artırarak kemik hassasiyeti riskini yükseltebiliyor. Ayrıca şeker veya sütle yumuşatılmayan saf kafein etkisi, özellikle hassas bünyelerde adrenalin salınımını artırarak kalp çarpıntısı, huzursuzluk ve ani tansiyon dalgalanmalarına yol açabiliyor.

UZMANLARDAN "GÜNDE 2-3 FİNCAN VE BOL SU" UYARISI

Sağlık rehberlerinde yer alan değerlendirmelere göre sade Türk kahvesinin faydalarından yararlanıp olası yan etkilerinden korunmak için tüketim zamanı ve miktarı belirleyici rol oynuyor. Uzmanlar, günlük tüketimin en fazla 2 veya 3 fincanla sınırlandırılmasını, kahvenin yemeklerden en az 45-60 dakika sonra içilmesini ve kafeinin yol açabileceği sıvı kaybına karşı her fincanın yanında mutlaka bol su tüketilmesini öneriyor.

BOL KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Her fincan için bir fincan soğuk içme suyu, tepeleme 1 tatlı kaşığı taze çekilmiş Türk kahvesi ve isteğe göre şekeri cezveye alın. Ocağa koymadan önce tüm malzemeyi pürüzsüz olana dek iyice karıştırın. Cezveyi ocağın en küçük gözünde, en kısık ateşe yerleştirin. Isınmaya başladıktan sonra cezveye kesinlikle kaşık değdirmeyin; bu sayede kahve ağır ağır demlenir ve köpüğü dağılmaz. Kahve kabarmaya başladığı an, fokurdamasına izin vermeden ocaktan alın ve üstteki köpüğü fincanlara paylaştırın. Cezveyi tekrar ocağa koyup birkaç saniye daha kabarttıktan sonra kalan kahveyi fincanın kenarından yavaşça dökerek servis edin.