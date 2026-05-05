Mersin’de bulunan Silifke Kalesi’nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapının haziran ayında yeniden ziyarete açılması planlanıyor. Uzun yıllardır süren çalışmalarla birlikte kale, hem tarihi dokusuyla hem de yeni uygulamalarla ziyaretçilere farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Roma döneminden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim alanı olarak kullanılan kale, gece müzeciliği konsepti kapsamında ışıklandırılacak. Yaklaşık 185 metre yüksekliğindeki bir tepe üzerinde konumlanan yapı, böylece gün batımından sonra da ziyaret edilebilecek.

Sıcak yaz aylarında gündüz gezmenin zor olduğu bölgede, bu uygulamayla ziyaretçilerin akşam saatlerinde kaleyi rahatça gezebilmesi hedefleniyor.

2011'DEN BU YANA SÜREN ÇALIŞMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 2011 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. “Geleceğe Miras” projesi kapsamında desteklenen çalışmalar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Boran liderliğindeki ekip tarafından yürütülüyor.

Kalede Roma, Bizans, Karamanoğlu ve Osmanlı dönemlerine ait izler detaylı şekilde inceleniyor. Özellikle surlar, hendekler ve farklı dönemlere ait mimari değişimler araştırmaların odağında yer alıyor.

2015'TE AKAPATILDI, YENİDEN AÇILIYOR

Arkeolojik çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 2015 yılında ziyarete kapatılan kale, kazı, konservasyon, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden kapılarını açacak. Ayrıca alanın korunması için çevresine güvenlik çitleri de yerleştirilecek.

'KALEYİ HALKIMIZA KAZANDIRACAĞIZ'

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, çalışmaların hız kazandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayı içerisinde Allah nasip ederse Valimiz Atilla Toros'un burayı hizmete açmak gibi bir düşüncesi var. Projede herhangi bir aksilik, mücbir bir sebep olmazsa burayı açarak Silifke ve bölge turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Hem güvenliği sağlamak hem de sıcak bir memleket olan Silifke'mizde gece müzeciliği yapmak adına kalemizi ışıl ışıl yapıp Silifke halkına kazandıracağız."

Doğanay ayrıca yaz aylarında sıcaklığın 42 dereceye kadar çıktığını hatırlatarak şunları söyledi: "İnsanların gündüz deniz, kum ve güneş turizmini yapıp akşam da Silifke Kalesi'ni ziyaret etmesini istiyoruz. Bütün çabamız da bunun üzerine. Onun için valimizin talimatıyla Mersin ve Silifke'den gelen misafirlerimizi hem serinletmek hem de gece müzeciliğine kazandırmak amacıyla yoğun çaba sarf ediyoruz."

SİLİFTE KALESİ'NİN TARİHİ KATMANLARI

Yapılan arkeolojik araştırmalar, kalenin kökeninin Helenistik ya da Erken Roma dönemine kadar uzandığını ortaya koyuyor. Bir akropol üzerine inşa edilen yapı, yüzyıllar boyunca geçirdiği kuşatmalar ve restorasyonlar sonucunda günümüzde tipik bir Orta Çağ kalesi görünümüne kavuşmuş durumda. Oval planlı kalenin çevresi, savunma amacıyla oluşturulmuş kuru hendeklerle çevrili. 1471 yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından fethedilen kale, Osmanlı topraklarına katıldı.

17. yüzyılda bölgeyi gezen Evliya Çelebi ise Seyahatname’sinde kaleye dair önemli bilgiler aktarmaktadır. Çelebi’nin kayıtlarına göre o dönemde kalede 23 burç, yaklaşık 60 ev ve bir cami bulunuyordu.

Yenilenen haliyle Silifke Kalesi’nin, hem tarih meraklıları hem de turizm açısından bölgeye önemli katkı sağlaması bekleniyor.