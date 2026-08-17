Ontario’nun Windsor kentinde düzenlenen Miss Universe Canada 2026 yarışmasında Ancaster bölgesini temsil eden Türk asıllı Aslıhan Moralı birinci oldu. Elde ettiği birincilikle Moralı, uluslararası Miss Universe 2026 yarışmasında Kanada adına yarışma hakkı elde etti.

İKİ VALİZLE GİDİP HAYAT KURMUŞLAR

8 Ağustos’ta yapılan organizasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Moralı, yarışmayı kazanmanın uzun süredir hayali olduğunu belirtti. 75 yıllık organizasyon geçmişine atıfta bulunan Moralı, ailesinin iki valizle Kanada'ya gelerek yeni bir hayat kurduğunu ve çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

TÜRK TAKİPÇİLERİNE MESAJ VERDİ

Yarışmanın ardından Türk takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına da yanıt veren Moralı, gördüğü destekten memnuniyet duyduğunu aktardı. Hem Türk hem Kanadalı kimliğini bir arada taşıdığını belirten Moralı, kendisine destek veren Türk toplumuna teşekkür etti.