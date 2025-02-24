Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayınladı. Verilere göre, evlenen sayısı 568 bin 395 boşanan ise 187 bin 343 kişi.

EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Evlenme yaşının da yükseldiği istatistiklerde, bu oran kadınlarda 28 erkekler de ise 25 oldu. Kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt izledi.

SURİYELİ DAMATLAR İLK SIRADA YER ALDI

Yabancı evlilikler de dikkat çekti. Buna göre, bu oranı ilk sırada yüzde 20,6 ile Suriyeli damatlar aldı. Yüzde 19,5 ile Alman damatlar ve yüzde 5,7 ile Afgan damatlar izledi.

Yabancı gelinler yüzde 12,1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 8,3 ile Faslı, yüzde 7,5 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.