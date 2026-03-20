Kozmetik ve hijyen ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan kolonya, yalnızca günlük kullanımda değil, bayram ziyaretlerinin de vazgeçilmez geleneklerinden biri olmaya devam ediyor. Türkiye’de köklü bir kültürel simge olan bu ürün, son yıllarda uluslararası pazarlarda da dikkat çeken bir başarı yakaladı.

PANDEMİYLE ARTAN TALEP DENGELEDİ

Kolonyaya olan talep, özellikle Kovid-19 salgını döneminde hijyen ihtiyacının artmasıyla ciddi bir yükseliş gösterdi. Salgın sonrasında ise iç piyasada talep daha dengeli bir seyir izlemeye başladı. Buna rağmen üretim kapasitesi güçlü olan Türkiye, ihracatta istikrarlı büyümesini sürdürdü.

İHRACATTA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin kolonya ihracatı son yıllarda dalgalı ancak genel olarak yükselen bir grafik çizdi.

2021: 15,3 milyon dolar

2022: 12,5 milyon dolar

2023: 13 milyon dolar

2024: yaklaşık 17 milyon dolar

2025: 21,2 milyon dolar

Özellikle 2025 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 24,8 artması dikkat çekti.

5 YILDA 78.9 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

2021-2025 döneminde Türkiye toplamda 78,9 milyon dolarlık kolonya ihracatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde ithalat ise yalnızca 3,2 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu tablo, Türkiye’nin söz konusu üründe 75,7 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini gösterdi.

AVRUPA VE ABD BAŞLICA PAZARLAR

Türk kolonyasına en yoğun talep ABD ve Avrupa ülkelerinden geldi. Beş yıllık dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler şöyle sıralandı:

Almanya: 11,7 milyon dolar

ABD: 11,5 milyon dolar

Hollanda: 6,4 milyon dolar

İngiltere: 5,1 milyon dolar

Fransa: 4,2 milyon dolar

Belçika: 2 milyon dolar

GELENEKSEL ÜRÜN KÜRESEL MARKAYA DÖNÜŞÜYOR

Uzmanlara göre Türkiye’nin yüksek üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği, kolonyanın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırıyor. Geleneksel bir ürün olmasına rağmen modern ambalaj ve pazarlama stratejileriyle küresel bir marka haline gelen Türk kolonyası, önümüzdeki dönemde de ihracatını artırma potansiyeli taşıyor.