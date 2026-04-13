Bu 2026 yılı turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, yurt dışı tatili planlayan vatandaşlar için bütçe dostu alternatifler netleşmeye başladı. Türk Lirasının alım gücünü koruduğu ve yaşam maliyetlerinin düşük seyrettiği ülkeler, döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen yurt dışı hayali kuran gezginlerin ilk tercihi haline geldi.

Bu yılın öne çıkan rotaları, hem vize kolaylıkları hem de sundukları ekonomik avantajlarla "yurt dışında ucuz tatil" anlayışını yeniden şekillendiriyor.

VİETNAM ZİRVEDE

Listenin başında yer alan Vietnam, egzotik doğası ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sunduğu yüksek fiyat-performans dengesiyle dikkat çekiyor. Lüks konaklama ve yemek maliyetlerinin Türkiye'deki yerel seçeneklerle yarışır düzeyde olması, bölgeyi Uzak Doğu meraklıları için cazibe merkezi kılıyor.

TL BURADA ÇOK GÜÇLÜ

Tarihi dokusu ve eşsiz deniziyle bilinen Mısır, son dönemde sağlanan vize kolaylıklarıyla Türk turistlerin radarına girdi. Türk Lirasının yerel para birimi karşısındaki konumu, turistlerin konforlu bir tatili oldukça makul bütçelerle gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

KÜÇÜK BÜTÇEYLE BALKANLAR TURU

Balkan coğrafyasının ekonomik kaleleri olarak nitelendirilen Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek, Avrupa atmosferini Euro maliyetine katlanmadan yaşamak isteyen Türk tatilciler için en gerçekçi adresler olarak öne çıkıyor.

2024-2026 yıllarını kapsayan satın alma gücü endekslerine göre Üsküp ve Saraybosna, Avrupa’nın en ekonomik başkentleri listesinde Türkiye ile rekabet ederken, özellikle dışarıda yeme-içme ve eğlence gibi temel turistik harcamalarda Türkiye’nin büyükşehirlerine oranla çok daha cazip fiyatlar sunuyor.

Türk Lirası'nın alım gücünü en çok koruduğu bu bölge, vize muafiyetinin sağladığı maliyet avantajı ve uçuş mesafesinin kısalığı sayesinde toplam tatil bütçesini sarsmayan en ideal rotalar arasında yer alıyor.