Küresel enerji piyasalarındaki hareketlilik, Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırıyor. Bir süredir TL lehine pozisyon alınmasını öneren Barclays stratejistleri, petrol fiyatlarındaki yükselişin cari açığı genişletme riskine dikkat çekerek yatırımcılara "pozisyonları kapatın" tavsiyesinde bulundu. Banka mevcut kur politikasının sürdürülebilirliğine ilişkin risklerin arttığını vurguladı.

PETROL FİYATLARI TL'NİN REEL DEĞERLENME SINAVI OLDU

Aralarında Marek Raczko’nun da bulunduğu Barclays stratejistleri tarafından yayımlanan güncel notta, Türkiye ekonomisinin enerji ithalatına olan bağımlılığına vurgu yapıldı. Stratejistler, Mart 2025’ten bu yana sürdürdükleri TL yanlısı tutumu neden terk ettiklerini şu sözlerle açıkladı:

"Türkiye'nin cari dengesi, yükselen petrol fiyatlarına karşı oldukça hassas. Bu durum, TL’nin kademeli değer kaybına dayalı mevcut kur politikasının devamını zorlaştırabilir."

Banka bu analizle birlikte, Euro/TL paritesinde TL lehine açılan "kısa pozisyon" tavsiyesini resmi olarak sonlandırdığını duyurdu.

100 VE 130 DOLAR SENARYOLARI: CARİ AÇIK KATLANABİLİR

Barclays analizinde, petrol fiyatlarının seyri ile Türkiye’nin makroekonomik dengeleri arasındaki doğrudan ilişki rakamlarla ortaya konuldu. Bankanın projeksiyonlarına göre, petrolün varil fiyatının belirli seviyelerde kalması durumunda oluşacak tablo şöyle:

Petrolün 100 dolarda kalıcı olması, cari açığın GSYH’ye oranını yüzde 3 seviyesine çıkarabilir.

Olası bir sıçrama ile fiyatların 130 dolara tırmanması, açığın yüzde 5’e kadar genişlemesine yol açabilir.

"DAHA BÜYÜK BİR KUR DÜZELTMESİ GEREKEBİLİR"

Raporda en dikkat çekici kısımlardan biri de "kuyruk riski" olarak adlandırılan beklenmedik senaryolar oldu. Stratejistler, cari açıktaki genişlemenin ekonomi yönetimini zor bir tercihle baş başa bırakabileceğini belirtti. Mevcut "kademeli nominal değer kaybı" stratejisinin yerini, daha sert bir kur düzeltmesine (değer kaybına) bırakma ihtimalinin masada olduğu ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde Bank of America (BofA) da benzer gerekçelerle TL "carry trade" pozisyonlarını kapattığını duyurarak piyasalarda dikkat çekmişti. Barclays’in bu hamlesi, yabancı kurumlarda TL’ye yönelik "bekle-gör" dönemine geçildiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.