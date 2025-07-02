Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edildi. Powell, Trump'ın faiz indirim isteğini kulak asmadığı sinyalini verdi. Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi.

Trump ise tarifelere ilişkin yaptığı konuşmasında, Powell'a yönelik "Ancak bir morona sahibiz." ifadesini kullanarak Powell'ın yerine geçebilecek 2-3 aday belirlediğini kaydetti.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, dolar endeksi dün akşam seansında sert kayıplar verdi. Birçok para birimi karşısında değer kaybeden dolar endeksi, sadece döviz kuru karşısında değerlendi. Türk Lirası'ndaki değer kaybı, dolar/TL'deki yükselişi gündeme getirdi.

Dünü 39,75 ile 39,88 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 39,76 seviyesinde tamamladı. Yeni günse sabah sanasında 08.18'de 39,80 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL REKORA YAKIN

Küresel çapta dolar tarafındaki zayıflık, Euro tarafına güç veriyor. Euro tarafındaki güçlü duruş ve TL tarafındaki zayıflığın etkisiyle, Euro/TL'de yukarı yünlü hareketliliğin olduğu görülüyor. Dünü 46,84 ile 47,17 aralığında geçiren Euro/TL günü 46,94 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.18'de 47,07 seviyesinde bulunuyor.