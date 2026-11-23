Görkemli And Dağları ile uçsuz bucaksız Patagonya bozkırlarının kesiştiği noktada yer alan Arjantin, sahip olduğu kur avantajı ve Türk vatandaşlarına sunduğu vize muafiyetiyle dikkat çekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Arjantin'e 90 güne kadar yapacakları turistik, ticari veya ekonomik amaçlı seyahatlerde vizeden muaf tutuluyor. Türk Lirasının 31 kat değerli olduğu bu Güney Amerika ülkesi; devasa buzul manzaraları, zengin vahşi doğası ve Latin atmosferiyle gezginlere kapsamlı bir seyahat deneyimi sunuyor.

DOĞASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sadece klasik şehir sokaklarıyla sınırlı kalmayan Arjantin, doğa tutkunları için açık hava keşif rotaları barındırıyor. Ülkenin güneyinde yer alan Perito Moreno Buzulu, sabahın erken saatlerinde yankılanan devasa kırılma sesleri eşliğinde güneşi karşılamak isteyenlerin ilk durağı oluyor. Iguazu Şelaleleri'nin su perdesi ise ziyaretçileri karşılayan bir diğer doğa harikası olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en güney ucu kabul edilen "Dünyanın Sonu" Ushuaia ile Fitz Roy Dağı, ülkenin dikkat çeken diğer doğal durakları arasında bulunuyor. And Dağları’nın eteklerindeki mor salkımlı vadilerde uzanan yürüyüş patikaları; ziyaretçileri sevimli guanakolar ve gökyüzünde süzülen dev kondorlarla dolu zengin bir ekosistemle buluşturuyor.

ŞEHRİN KALBİNDE TANGO, TARİH VE GASTRONOMİ

Vahşi doğanın serinliğinden şehrin sıcak ışıklarına geçildiğinde Arjantin'in ritim dolu atmosferi ortaya çıkıyor. Tarihi binalarla süslü başkent Buenos Aires; cıvıl cıvıl San Telmo meydanları, rengarenk La Boca mahalleleri ve geceleri sokaklarda yankılanan tango melodileriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Mendoza ise dünyaca ünlü üzüm bağları ve yerel lezzetleriyle bu rotayı tamamlıyor.