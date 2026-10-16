Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği Arjantin, sosyal medyada paylaşılan bir içerikle gündeme geldi. Bir sosyal medya içerik üreticisi, Türk lirasının ülkedeki alım gücüne dikkat çekerek Türkiye'de bir tabak makarnaya ödenen parayla Arjantin'de kiloyla et yenilebildiğini belirtti.

“TÜRK LİRASININ TAM 31 KAT DAHA DEĞERLİ OLDUĞU” ÜLKE

Arjantin'deki fiyatları ve Türk lirasının alım gücünü değerlendiren sosyal medya içerik üreticisi, paylaşımında, “Türk lirasının tam 31 kat daha değerli olduğu, üstelik vize istemeyen bir ülke var" dedi. Ülkedeki yemek fiyatlarına da değinen içerik üreticisi, Türkiye ile Arjantin arasındaki harcama farkını şu sözlerle anlattı: “Türkiye'de sadece bir tabak makarnaya ödediğiniz parayla burada kiloyla et yiyebilirsiniz.”

PATAGONYA'DAN IGUAZÚ ŞELALELERİ'NE KADAR DOĞAL GÜZELLİKLER

Arjantin, yemek kültürünün yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Patagonya'nın buzulları ve Iguazú Şelaleleri, ülkenin öne çıkan turistik noktaları arasında yer alıyor.

İçerik üreticisi, Arjantin'in doğal güzelliklerine ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı: “Patagonya'nın buzullarından Iguazú Şelaleleri'ne kadar dünyanın en etkileyici doğa harikalarına tanıklık ediyorsunuz."

TÜRK VATANDAŞLARI VİZESİZ GİDEBİLİYOR

Arjantin, Türk vatandaşlarının kısa süreli turistik seyahatlerde vizesiz ziyaret edebildiği ülkeler arasında bulunuyor. Umuma mahsus pasaport sahipleri, turistik amaçla 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

Öte yandan seyahat bütçesini belirlerken yalnızca döviz kuruna değil; uçak bileti, konaklama, ulaşım ve günlük harcamalara da bakılması gerekiyor. Türk lirasının alım gücüne ilişkin karşılaştırmaların güncel fiyatlarla birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.