Türkiye'den yaklaşık 1,5 saatlik uçuş mesafesinde bulunan Sırbistan'ın başkenti Belgrad, vize muafiyeti ve Euro Bölgesi dışında kalması nedeniyle Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde öne çıkan rotalar arasında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti bordo pasaport sahipleri, 180 gün içinde 90 güne kadar Sırbistan'a vizesiz giriş yapabiliyor. Seyahat için sadece geçerli bir pasaport yeterli olurken, ülkede resmi para birimi olarak Euro yerine Sırp Dinarı (RSD) kullanılıyor. Bu durum, konaklama, yeme-içme ve şehir içi ulaşım kalemlerinde Batı Avrupa başkentlerine kıyasla daha erişilebilir bir maliyet tablosu ortaya koyuyor.

TARİHİ DOKU VE ORTAK KÜLTÜREL İZLER

Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada kurulu olan Belgrad, Osmanlı döneminden kalan mimari yapıları ve Balkan kültürüyle dikkat çekiyor. İki nehrin kesişiminde konumlanan ve İstanbul Kapısı ile Damat Ali Paşa Türbesi gibi Osmanlı eserlerine ev sahipliği yapan Kalemegdan (Belgrad Kalesi), kentin tarihi merkezini oluşturuyor.

Kaleden başlayarak kentin ana alışveriş ve sosyal yaşam aksını oluşturan araç trafiğine kapalı tarihi Knez Mihailova Caddesi, ziyaretçileri Arnavut kaldırımlı sokakları ve geleneksel restoranlarıyla bilinen Skadarlija bölgesine bağlıyor.

Dünyanın en büyük Ortodoks ibadethanelerinden biri olan ve iç mekanındaki mozaik işçiliğiyle öne çıkan Aziz Sava Katedrali kentin dini mimarisini temsil ederken, Tuna kıyısında yer alan ve Avusturya-Macaristan mimarisinin izlerini taşıyan Zemun bölgesi ise Gardos Kulesi ve nehir kıyısındaki işletmeleriyle ziyaretçileri ağırlıyor.

GASTRONOMİ AÇISINDAN DA ÖNE ÇIKIYOR

Belgrad mutfağında Balkan ve Türk gastronomi kültürünün ortak unsurları görülüyor. Izgara köfte çeşidi cevapi, baharatlı Balkan burgeri pljeskavica, katmanlı hamur işi burek ve sütlü tatlı trileçe kentte en sık tüketilen lezzetler arasında yer alıyor.

Şehri ziyaret edenler için merkezdeki yürüyüş mesafeleri ulaşımı kolaylaştırırken, döviz işlemlerinde havalimanı yerine şehir merkezinde bulunan ve komisyon almayan "Menjacnica" adlı döviz büroları tercih ediliyor.