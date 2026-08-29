Avrupa’nın en yüksek fiyat düzeyine sahip ülkesi konumundaki İzlanda, Türk seyahatçilerin alım gücünü en çok zorlayan yerlerin başında geliyor.

Kuzey ışıkları ve benzersiz doğasıyla büyüleyici görünse de adadaki lojistik maliyetler fiyatları göklere çıkarıyor. Bir kase çorba veya basit bir sandviçin bile bin liraya yaklaştığı ülkede, konaklama ve araç kiralama giderleri Türkiye’deki ortalama bir aylık bütçeyi birkaç günde eritebiliyor.

VİZE ÇİLESİ ÇİFT KATLI YÜRÜYOR

İzlanda gezisini imkânsız kılan tek şey TL’nin değersizliği değil. Schengen bölgesinde yer alan ülkeye Türkiye'den doğrudan başvuru yapılabilecek devasa bir konsolosluk yapısı bulunmuyor. Başvuruların aracı ülkeler üzerinden yürütülmesi, evrak takibini zorlaştırırken ret alma ihtimalini de katlıyor.

İZLANDAYI İSVİÇRE VE İNGİLTERE TAKİP EDİYOR

Pahalılık ve vize engelinde İzlanda’yı hemen arkasından İsviçre takip ediyor. Frank kurunun yüksekliği ve banka hesabında istenen astronomik teminat tutarları Türk vatandaşları için sert bir duvar oluşturuyor.

Schengen dışındaki Birleşik Krallık ise sterlin kuru ve iadesiz, yüksek vize başvuru ücretleriyle cep yakan alternatifler arasında yer alıyor.