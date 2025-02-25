Suriye'de Türk lirasının kullanımı, sosyal medyada paylaşılan bir video ile yeniden gündeme geldi. Paylaşılan videoda Suriye'de yaygın olarak dolaşımda olan bazı 10 liralık banknotların oldukça eski ve yıpranmış olduğu görüldü. Banknotların aşırı şekilde aşındığı ve neredeyse tanınmaz hale geldiği dikkat çekerken bu görüntüler Türk lirasının Suriye'deki ekonomik hayattaki rolünü gözler önüne serdi.

Son yıllarda Suriye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik anlamdaki kriz nedeniyle Türk lirası, ülke genelinde yaygın bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Banknotların bu kadar eski görünmesi ise Türk lirasının ne kadar uzun süredir kullanımda olduğu ve resmi para biriminin sıkça yenilenmeyen durumunu gözler önüne serdi. Türk lirasının Suriye'deki durumunun bu şekilde dikkat çekmesi, ekonomik dengesizliklerin yanı sıra, ülkedeki enflasyon ve paranın değer kaybı sorunlarına da işaret ediyor.

Öte yandan sosyal medyada gündem olan bu video, kullanıcılar arasında da geniş bir tartışmaya yol açtı.