İş dünyasının tanınmış isimlerinden Lokman Sever ile Belkıs Gümüş'ün kızları Talya Sever ve Kadir Aycan'dan müjdeli haber geldi. Eylül 2025'te Çırağan Sarayı'nda nişanlanan, kasım ayında ise Mandarin Otel'de evlenen genç çiftin bebek beklediği öğrenildi. Çiftin bir erkek çocukları olacak.

AİLEYE BİR TORUN DAHA GELİYOR

Talya Sever'in hamilelik haberi, Sever ve Gümüş ailelerinde büyük sevinç yarattı. Erkek bebek bekleyen çift, kısa sürede evliliklerinin ardından anne ve baba olma heyecanını da yaşayacak.

Böylece Lokman Sever ile Belkıs Gümüş'ün ailesine bir torun daha katılacak.

TALYA SEVER VE KADİR AYCAN'IN AŞKI EVLİLİKLE TAÇLANDI

Talya Sever ile Kadir Aycan, Eylül 2025'te Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Çift, nişandan kısa süre sonra kasım ayında Mandarin Otel'de gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girmişti.

Evliliklerinin üzerinden çok geçmeden bebek heyecanı yaşayan çift, şimdi oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

TÜRK MADEN VE İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Talya Sever'in babası Lokman Sever, NOORCO GROUP Şirketler Topluluğu'nun kurucusu ve başkanı olarak iş dünyasında faaliyet gösteriyor. Verilen bilgilere göre 1960 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Sever, ilk ve orta eğitimini Belçika'da tamamladıktan sonra lise eğitimi için Türkiye'ye döndü ve Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu.

Azerbaycan kökenli olan Lokman Sever, iş dünyasında özellikle maden, emlak, havacılık ve inşaat alanlarındaki faaliyetleriyle öne çıktı.