İspanya'nın Malaga kentinde çete savaşları yeniden başladı. Türkiye'de "Çingene Ümit" lakabıyla bilinen Ümit Yalçın, lüks bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğradı. Yüzünden ağır yaralanan Yalçın hastaneye kaldırıldı, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI

Dün gece saat 22.30 sıralarında Malaga'nın en işlek noktalarından Muelle Uno'da bulunan Lounge Bar Plaza adlı restoranda meydana gelen olayda, birkaç gün önce bölgedeki bir otele yerleşen Yalçın, ikisi kadın üç arkadaşıyla birlikte lüks otomobiliyle alışveriş merkezine geldi.

Aracını kapalı otoparka park eden Yalçın, arkadaşlarıyla restoranın açık terasına geçti. Yemek sırasında iki saldırgan, merdivenlerden koşarak terasa çıktı ve Yalçın'a peş peşe ateş açtı.

SALDIRGANLAR MASKESİZ GELDİ

Yüzünden ağır yaralanan Yalçın kanlar içinde yere yığıldı, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi restoran çalışanları tarafından yapılan Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kayıtlarda saldırganların maske takmadan restorana girdiği ve saldırının ardından liman rıhtımından koşarak Malaga Parkı'ndaki ağaçlık alana sığındıkları görüldü. Limanın üst kısmındaki otopark çıkışları ve cadde kameraları kontrol altına alınırken, kaçış güzergahını havadan takip etmek için polis helikopterleri de devreye sokuldu. Ancak saldırganlara ulaşılamadı.

SALDIRIYLA İLGİLİ İDDİALAR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırının 5 gün önce aynı bölgede yaşanan cinayetle bağlantılı olduğu iddia edildi. İddiaya göre, Yalçın'ın vurulduğu noktanın yaklaşık 2 kilometre yakınında bir genç, üç kiralık katil tarafından öldürülmüştü.

İsveç'ten geldiği belirlenen üç kişinin, her gün aynı saatte kafede sigara içen genci rakip çete üyesi sanarak öldürdüğü öne sürüldü. Yakalanan şüphelilerin, genci kıyafetinin rengi yüzünden rakip çeteden zannettikleri ve sırtındaki çantada silah olduğunu düşündükleri iddia edildi. Polis, saldırının asıl hedefinin Ümit Yalçın olduğunu değerlendiriyor.

ÇİNGENE ÜMİT KİMDİR?

Fenerbahçe tribünlerinden çıkan ve "Genç Fenerbahçeliler" (GFB) grubunun kurucularından olan Ümit Yalçın, "Çingene Ümit" lakabıyla tanınıyor. 2016 yılında, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu hattındaki uyuşturucu ticareti nedeniyle yaşanan silahlı çatışmalarda hedef alınmıştı.

İlk saldırıda Yalçın'ın yanında bulunan Orhan Korkmaz, önüne atlayarak Yalçın'ı kurtardı. Bu olay, çeteler arası çatışmaların ve ardından gelen cinayetlerin başlangıcı oldu.

KAN DAVASI VE OPERASYONLAR

Saldırının ardından tetikçi U.L., Ümit Yalçın'ın adamları tarafından öldürüldü. Bu cinayet, U.L.'nin yakınları ile Yalçın'ın grubu arasında uzun sürecek bir kan davasını başlattı. Yaşanan olayların ardından Ümit Yalçın tutuklanarak cezaevine konuldu.

28 Mayıs 2017'de ise ilk saldırıda Yalçın'ı kurtaran Orhan Korkmaz'ın kardeşi Barış Korkmaz öldürüldü. Barış Korkmaz'ın, ağabeyinin öldürülmesi için çete içindeki bazı kişiler tarafından emir verildiğini iddia ettiği ve "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ümit Yalçın'dır" mesajı verdiği öne sürüldü. Bu sözlerden kısa süre sonra Korkmaz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

"ZEHİRLİ MERMİLER" ELE GEÇİRİLDİ

18 Nisan 2019'da İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Çingene Ümit" lakaplı Ümit Yalçın'ın cezaevindeyken yönettiği iddia edilen uyuşturucu ağına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon, 4 cinayet ve 3 cinayete teşebbüs olayının yanı sıra Bağcılar, Bahçelievler ve Zeytinburnu hattındaki uyuşturucu ticaretiyle bağlantılıydı. 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 44 kişi tutuklandı. Çatışmalarda kullanılan ve çelik yelekleri delebildiği öne sürülen "zehirli mermiler" de ele geçirildi.

ÇETE SAVAŞLARI YENİDEN BAŞLADI

Kasım 2021'de emniyet, cezaevindeki Ümit Yalçın'ın grubu ile yurt dışına kaçtığı öne sürülen "Max" lakaplı Mehmet Sabri Şirin'in grubu arasında yeni bir çatışma hazırlığı yapıldığını tespit etti. "Çingeneler" olarak anılan Yalçın grubu ile "Şirinler" olarak bilinen grup arasında uyuşturucu alan hakimiyeti nedeniyle sokak çatışması çıkabileceği değerlendirildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

YURT DIŞINA KAÇIŞ VE KOKAİN İDDİASI

Türkiye'deki büyük çaplı çete soruşturmalarında sanık olan Ümit Yalçın, tutuklanacağını anlayınca 2024 yılında yurt dışına kaçtı. 2025 yılında ise Güney Amerika'dan Avrupa'ya taşınan ve kaybolduğu öne sürülen yaklaşık 600 kilogram kokainle yeniden gündeme geldi.

İddiaya göre, Güney Amerika'dan İspanya limanlarına sokulmak istenen yaklaşık 600 kilo kokainin yerini öğrenmek ve uyuşturucudan elde edilen milyonlarca avroya el koymak isteyen bir uluslararası mafya grubu, Ümit Yalçın'ı kaçırdı. Günlerce rehin tutulduğu ve işkenceye maruz kaldığı öne sürülen Yalçın'ın, cebine itiraf mektubu konularak yaralı halde polisin bulabileceği bir yere bırakıldığı iddia edildi.

DALTONLAR ÇETESİ İLE DÜŞMANLAR

İspanya'daki kaçırılma olayının ardından uyuşturucu ticareti üzerinden büyüyen çatışma, yeni bir boyut kazandı. İddiaya göre Ümit Yalçın, "Şirinler", "Casperlar" ve "Çirkinler" olarak anılan gruplarla intikam ittifakı kurdu. Bu ittifak sonrası Daltonlar çetesinin yöneticilerinden Caner Koçer, Ağustos 2025'te İspanya'nın Malaga kentinde öldürüldü. Yalçın'ın, bu nedenle Daltonlar çetesi tarafından hedef alındığı öne sürülüyor.