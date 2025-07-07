Almanya’da satılan bazı Türk markalı zencefil tozu ürünlerinde insan sağlığına zararlı aflatoksin maddesi tespit edilmesi üzerine, ürünlerin acil olarak piyasadan geri çekilmesine karar verildi.

Gıda güvenliği konusunda endişe yaratan bu durum, Ezogelin Gewürze GmbH firmasının yaptığı laboratuvar analizleriyle gün yüzüne çıktı. Testlerde, sıcak ve nemli ortamlarda gelişen Aspergillus türü küf mantarlarının ürettiği aflatoksin adlı toksinlerin ürünlerde bulunduğu belirlendi. Bu maddeler, özellikle uzun vadede kansere yol açabilecek düzeyde risk taşıyor.

HANGİ ÜRÜNLER RİSK TAŞIYOR?

Geri çağırma kararı, SUNTAT, YAREN ve Ezogelin markaları altında satılan zencefil tozu ürünlerini kapsıyor. Hepsi aynı üretim partisine ait olan bu ürünler, sarı renkli ambalajlarda 60 gram ve 120 gramlık paketler halinde satışa sunulmuştu. Geri çekilen ürünlerin parti numarası 254403 olup, son kullanma tarihi 30.10.2027 olarak belirtiliyor.

SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKE NE DÜZEYDE?

Yetkililer, bu ürünü bir kez tüketenlerin endişelenmesine gerek olmadığını, ancak düzenli ve uzun süreli kullanımda aflatoksin birikiminin ciddi sağlık riski oluşturabileceğini vurguluyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde etkiler daha ağır olabilir. Belirti gösteren veya şüphe duyan tüketicilerin mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurması tavsiye ediliyor.

TÜKETİCİLERE UYARI: AZ MİKTARDA BİLE TÜKETİLMEMELİ

Alman makamları ve üretici firma, ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini açıkladı. Az miktarda tüketimin dahi sağlık riski taşıyabileceği belirtilerek, tüketicilerin dikkatli olması istendi.

Ellerinde bu üründen bulunan tüketiciler, ambalaj üzerindeki son kullanma tarihi ve parti numarasını kontrol ederek, ürünü fiş ibrazı gerekmeden satın aldıkları marketlere iade edebilir. Market imkanı bulunmayan durumlarda ise ürün evsel atık olarak çöpe atılmalı ancak organik atık kutusuna kesinlikle konulmamalıdır.