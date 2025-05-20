Almanya'da satışa sunulan bir Türk helvasında Salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından, üretici firma TOK Gıda, ilgili partiye ait ürünler için resmi bir geri çağırma süreci başlattı. Gıda güvenliği önceliğiyle alınan bu karar, sadece belirli üretim kodlarını kapsıyor.

SADECE BU ÜRÜNLER ETKİLENDİ

Firma tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın yalnızca belirli bir parti numarasına ve son tüketim tarihine sahip ürünleri kapsadığı, diğer tüm üretimlerin bu süreçten etkilenmediği vurgulandı.

Geri çağrılan ürün bilgileri şöyle:

Ürün adı: Sebahat Vanilya Aromalı Helva

Parti numarası: 2024331

Son tüketim tarihi: 26.11.2026

Tüketiciler, bu tarihe ve kod numarasına sahip ürünü alışveriş fişi ibraz etmeden satın aldıkları markete geri götürerek bedel iadesi alabilecekler.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

TOK Gıda yetkilileri, önleyici bir tedbir olarak bu adımı attıklarını ve tüketici sağlığını koruma amacıyla tüm süreci titizlikle yönettiklerini ifade etti. Firma, mağduriyet yaşanmadan iade sürecinin tamamlanacağını belirtti.

KİMLER RİSK ALTINDA

Salmonella, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir bakteri türüdür. Bu bakteriyi taşıyan gıdaların tüketilmesi, birkaç saat ile birkaç gün içinde karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Uzmanlar, bu semptomları yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyor.