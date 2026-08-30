Geri çağırma duyurusu 27 Ağustos 2026'da yayımlandı. Üründeki mineral yağ bileşenlerinin ilgili yönlendirme değerlerini 10 kattan fazla aştığı bildirildi.

4 LİTRELİK ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI

Geri çağırma, Trilya markasının tüm ürünlerini değil, belirli bir partisini kapsıyor. Uyarıda yer alan ürün bilgileri şöyle:

Ürün: Trilya zeytin posası yağı

Ambalaj: 4 litre

Parti numarası: LS162703

Tavsiye edilen tüketim tarihi: 27 Mart 2027

Dağıtıcı: Altay GmbH

Ürünün Almanya'nın Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde satışa sunulduğu bildirildi. Elinde bu partiye ait ürün bulunan tüketicilerden yağı kullanmamaları ve satın aldıkları noktaya götürerek iade etmeleri istendi.

İÇERİĞİNDEKİ MADDE KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Analizlerde tespit edilen MOSH ve MOAH, mineral yağ hidrokarbonlarının iki farklı grubunu oluşturuyor. Özellikle MOAH, gıda güvenliği açısından daha fazla endişe yaratıyor. Bu grupta genetik materyale zarar verebilen ve kanserojen özellik gösterebilen bileşiklerin bulunabilmesi nedeniyle gıdalardaki varlığı yakından takip ediliyor.

Konu yalnızca bu geri çağırmayla sınırlı değil. Avrupa Birliği, 2026 yılında bitkisel ve hayvansal yağlar dahil birçok gıda grubunda MOAH için maksimum limitler belirlenmesine yönelik düzenleme sürecini başlattı. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı da AB'nin hazırladığı taslak düzenlemeyi mart ayında duyurdu.

ZEYTİNYAĞI DEĞİL ZEYTİN POSASI YAĞI

Ürünün ambalajında Türkçe ifadeler bulunmasına rağmen resmi kayıtlarda ürün natürel veya sızma zeytinyağı olarak değil, zeytin posası yağı (prina yağı) olarak geçiyor. Dağıtımını Almanya merkezli Altay GmbH gerçekleştiriyor. Geri çağırma duyurusunda yağın üretildiği ülkeye ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.