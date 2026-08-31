Gıda dünyasını sarsan acil durum uyarısı Almanya’daki Türk marketlerinden geldi. Sıkça tercih edilen popüler bir yağ markasında yapılan laboratuvar analizleri, insan sağlığı için kritik riskleri ortaya çıkardı. Üründe tespit edilen zararlı maddelerin yasal sınırları tam 10 kat aştığı belirlenince yetkililer harekete geçti. Mutfağında bu ürün bulunan vatandaşlara "sakın kullanmayın" çağrısı yapıldı.

BU YAĞLARI SAKIN KULLANMAYIN

Toplatma kararı Altay GmbH firması tarafından dağıtılan Trilya markasının 4 litrelik zeytin posası yağını kapsıyor. Yetkililer kararın markanın tüm portföyünü kapsamadığını, yalnızca belirli bir partiyle sınırlı olduğunu belirtti. Kırmızı alarm verilen ürünün parti numarası LS162703, tavsiye edilen son tüketim tarihi ise 27 Mart 2027 olarak duyuruldu. Şüpheli partinin özellikle Almanya'nın Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerindeki marketlerde satışa sunulduğu açıklandı.

KANSEROJEN RİSKİ LİMİTLERİ 10 KAT AŞTI

Ürün üzerinde gerçekleştirilen detaylı incelemelerde mineral yağ hidrokarbonları olan MOSH ve MOAH bileşenleri ortaya çıktı. Gıda güvenliği uzmanları, özellikle MOAH grubunun genetik materyale zarar verme ve kanserojen etki gösterme potansiyeli taşıdığını ortaya çıkardı. Yönlendirme değerlerinin 10 kattan fazla aşılması nedeniyle ürünlerin derhal raflardan toplatılması kararı alındı.

ZEYTİNYAĞI DEĞİL ZEYTİN POSASI YAĞI

Ambalajındaki Türkçe ifadelerle dikkat çeken ürünün sanılanın aksine natürel veya sızma zeytinyağı değil, zeytin posasından elde edilen prina yağı olduğu kaydedildi. Yağın hangi ülkede üretildiği duyuruda yer almazken, söz konusu ürünü satın alan tüketicilerin ürünü iade ederek bedelini geri alabilecekleri açıklandı.