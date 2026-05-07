Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Esin Davutoğlu Şenol, hantavirüs ilişkili salgına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şenol, son olarak 3 yolcuda daha hantavirüs tanısının kesinleştiğini ve bu kişilerin İspanya’ya sevk edildiğini açıkladı. Vakalar arasında gemi doktorunun da bulunduğunu belirten Şenol, doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

GEMİDEN AYRILANLAR İZLENMELİ

Şu ana kadar salgında 8 kesinleşmiş vaka ve 3 ölüm bulunduğunu aktaran Şenol, geminin henüz herhangi bir limana kabul edilmediğini söyledi. Yolculuk sırasında gemiden inerek uluslararası seyahat gerçekleştiren yolcuların da bulunduğunu belirten Şenol, bu durumun sağlık otoriteleri açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.

"YAYILIMI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Lüks yolcu gemilerinde fare çıkartısı görülmesi ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çeken Şenol, hantavirüsün zaten Arjantin’de görülen bir virüs olduğunu ve söz konusu geminin de bu ülkeden hareket ettiğini ifade etti.

Gemilerde yakın temasın kaçınılmaz olduğuna işaret eden Şenol, yol boyunca kuş ve ağaç popülasyonunun yoğun olduğu egzotik bölgelere uğranmasının da riski artırabileceğini belirtti. Bu bölgelerde hantavirüs taşıyıcısı kemiricilerin bulunabileceğini vurguladı.

"AŞISI DA KESİN TEDAVİSİ DE YOK"

Hantavirüse karşı halen onaylanmış bir aşının bulunmadığını belirten Şenol, hastalık için kesin bir tedavi yönteminin de olmadığını söyledi. Ölüm oranının genel olarak yüzde 5 ila 15 arasında değiştiğini kaydeden Şenol, akciğer tutulumu gelişen vakalarda bu oranın yüzde 30’a kadar çıkabildiğini ifade etti.

Erken dönemde başlanan destek tedavisinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Şenol, hastalığın ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

"PANDEMİ İHTİMALİ YOK"

Şenol, mevcut tabloya rağmen hantavirüs için pandemi ihtimali bulunmadığını belirterek, “Ancak bu çok önemli ve ciddi bir hastalık” ifadesini kullandı. Şenol, "İnfeksiyoncu olmak yeterince tehlikeli olduğu için GEMİ SEYAHATİ beni ürkütmüyor

Zaten salgının gemiden kaynaklandığı şüpheli ama orada yayılım kolaylaşıyor" dedi.