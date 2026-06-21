İmparator Fatih Terim, Avustralya hezimetine rağmen Milli Takım'a destek açıklaması yaptı. Ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu sözleri koltuğuna bir tehdit olarak algılayıp, "Çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecekler. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil" karşılığını verdi. "Sırtlanlar, akbabalar" diye de ekledi!

BİZLER ÇOK UTANDIK

O gün kimse kimseden hesap sormuyordu ama Hacıosmanoğlu, "Fatura ödemesi gereken kim varsa yeri geldiğinde de öder, bu ben dahil" diyordu. Paraguay utancının ardından şimdi Türk Milleti, Bodrum'da villa primi dağıtan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan, kadrodan taktiğe her şeyi yanlış olan Teknik Direktör Vincenzo Montella'dan ve milli kampı tatil kampına çeviren futbolculardan hesap soruyor.

GÜVENOYU ALINMALI

Avustralya ve Paraguay maçlarında bir kez daha su yüzüne çıktı ki Türk futbolunun tepeden tırnağa yenilenmeye ihtiyacı var. Almanya, İngiltere, Norveç gibi bir vizyona sahip olmalıyız. Bu vizyona da Türk futbolunun tepe yönetiminin sahip olmadığı açık. Değişim olmasa bile en azından güvenoyu alınması gerekiyor. Bu nedenle ligler başlamadan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun gereğini yapması bekleniyor.