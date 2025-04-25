Voleybolda geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Medicana'yı final serisinde 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ta başarının en büyük pay sahiplerinden biri de 24 yaşındaki pasör çaprazı Marina Markova oldu.



Rus voleybolcu, sergilediği başarılı performans ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da radarına takıldı. Melissa Vargas'ın uzun zamandır Filenin Sultanları için forma giymesi nedeniyle Türk Milli Takımı'nın bir devşirme oyuncu daha kullanma hakkı ortaya çıkarken, federasyon bu nedenle Marina Markova'ya Türk vatandaşı olması için teklif götürdü.

TÜRKİYE'Yİ REDDEDİP, RUSYA'YI SEÇTİĞİ İDDİA EDİLDİ



Volleyballit'in haberine göre Rus oyuncu, Türkiye'den gelen teklifi kibarca reddetti ve Rusya için forma giymek istediğini belirtti. Bu kararın ardından Rusya'nın yeni koçu Ushakov göreve geldikten hemen sonra verdiği röportajda Marina Markova'nın resmi olarak ilk kez Rus milli takım kadrosunda yer alacağını açıkladı.

RUSYA ULUSLARARASI TURNUVALARA KATILAMIYOR



2022 yılının Şubat ayında Ukrayna'ya başlattığı saldırının ardından Rusya, spor organizasyonlarında uluslararası arenada mücadele edemiyor.



Rus sporculara yönelik kısıtlamaların kalkmaması halinde Rusya Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası, Milletler Ligi, Voleybol Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları gibi organizasyonlarda boy gösteremeyecek.







FEDERASYON TEKLİF İDDİALARINI YALANLADI



Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), uluslararası basında yer alan haberlerin aksine, bugüne kadar Marina Markova'nın Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda oynaması için herhangi bir girişimde bulunulmadığını belirtti.



Millet Ligi'nin geniş kadrosuna bu yıl ilk kez Sinead Jack-Kısal ve Alexia Carutasu davet edilirken, antrenman ve kamp sürecinin ardından iki oyuncudan yalnızca biri turnuva kadrosuna yazılabilecek.