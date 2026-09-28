ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı, hukuk danışmanı ve New Jersey eski savcısı olarak görev yapan 42 yaşındaki Alina Habba ile Miller Holding’in 29 yaşındaki CEO’su Türk milyarder Turhan Mildon, Cumartesi günü New York'ta düzenlenen 10 milyon dolarlık düğünde evlendi.
Milyarder çiftin New York'taki lüks Waldorf Astoria Oteli'nde gerçekleştirilen düğününde dünyaca ünlü isimler bir araya geldi.
Bir kaynağın aktardığı bilgilere göre organizasyonun maliyetinin yaklaşık 10 milyon dolar oldu .Bu dev meblağnın sebebi ise, inanılmaz dekorasyonun yanında Grammy ödüllü Rapçi Nelly'in canlı performansı oldu. Dekorasyon ise nefes kesti.
Otelin dördüncü katında yer alan balo salonunda düzenlenen resepsiyon, dünyanın dört bir yanından getirilen yaklaşık 900 bin taze çiçekle süslendi.
Efsanevi boksör Mike Tyson, FBI direktörü Kash Patel, ABD Başsavcısı Todd Blanche gibi isimler düğüne katılan yıldızlar tayfası arasındaydı.
Törende Trump çevresinden çok sayıda isim ile uluslararası konuklar hazır bulundu. Gelin Alina Habba tören boyunca üç farklı elbise giydi.
Tören öncesinde Habba'nın iki küçük çocuğu Chloe ve Luke'un otel lobisinden geçirildiği görüldü.
Alina Habba ve Turhan Mildon, bu yılın başlarında Kennedy Center'daki bir etkinlik sırasında anıştı.
İkili, Nisan ayında silahlı bir kişinin içeri girmeye çalışmasıyla sarsılan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Akşam Yemeği'nde birlikte görüldü.
Çift daha sonra 4 Temmuz kutlamaları sırasında Washington, DC'de bulunan özel bir kulüp olan Executive Branch'te bir arada görüntülendi. Çiftin evlilik kararını ne zaman aldığı ise bir sır olarak saklanıyor.
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