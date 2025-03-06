İspanya merkezli moda devi Mango'nun kurucu patronu İsak Andiç Ermay, 14 Aralık'ta ailesiyle birlikte gittiği doğa yürüyüşünde 150 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti.



Ermay'ın Barselona'daki ölümü iş dünyasında büyük endişe yaratırken, 4,5 milyar avroluk serveti nedeniyle ölümü üzerinden çeşitli spekülasyonlar üretilmişti.



İspanya'nın en zegin 5'nci ismi olarak bilinen milyarder her ne kadar Yahudi ve İspanyol kimliği ile biliniyor olsa da, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İsak Andiç Ermay'ın sahip olduğu iki vatandaşlıktan biri Türkiye Cumhuriyeti'ne aitti.

YENİDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Katalonya Bölgesi'ndeki Collbató'nun Salitre Mağaraları dünyanın en meşhur gezi parkurlarından birinde düşerek hayatını kaybeden Ermay'ın dosyası yeniden açıldı.



İsak Andic Ermay’ın oğlu Jonathan’ın verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma dosyası geçtiğimiz Ocak ayında kapatılmıştı. Ancak mahkeme Jonathan Andic’in ifadelerinde bazı tutarsızlıklar tespit ederek İsak Andic Ermay’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın yeniden açılmasına karar verdi.



CANSIZ BEDENİNE SAATLER SONRA ULAŞILABİLDİ

Bölgedeki devriyeler olay yerine geldiklerinde, kayaların arasındaki İsak Andic Ermay'a güçlüklü ulaşabildi. İş insanı çoktan hayatını kaybetmişti. Ancak cesedi çıkartma operasyonu saatler sürdü. Ceset ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra otopsi için adli tıbba kaldırıldı. İspanyol polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ ŞAİBELER BULUNABİLİR



Aileye yakın kaynaklara göre, polisler İsak Andic Ermay’ın oğlu Jonathan Andic olaydan sonra birkaç kez görüştü. Mahkemenin aldığı karar ise, İsak Andic Ermay’ın düşüşüyle ilgili teknik raporların hazırlanması için verildi. Ancak fısıltı gazetesine göre, İsak Andic Ermay’ın ölümünde çeşitli şaibeler var.